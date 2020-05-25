Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Тарзан заявил, что понимает, в какой непростой ситуации на данный момент находятся люди из-за пандемии коронавируса. "Но, друзья мои, я призываю вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ, вероятно. Речь идет о статье, которая пару дней назад появилась, где якобы с моей прямой речью говорится о том, что я сетую на то, что старикам платят деньги, а артистам нет", - сказал Глушко.