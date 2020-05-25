Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram.
Ранее портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с Глушко, в ходе которого артист пожаловался, что пандемия коронавируса ударила по их с Наташей Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты "не имеют ни копейки". Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс.
Тарзан заявил, что понимает, в какой непростой ситуации на данный момент находятся люди из-за пандемии коронавируса. "Но, друзья мои, я призываю вас придержать лошадей вашей справедливой ярости и быть аккуратнее в суждениях о людях, основываясь на информации, которую вы черпаете в СМИ, вероятно. Речь идет о статье, которая пару дней назад появилась, где якобы с моей прямой речью говорится о том, что я сетую на то, что старикам платят деньги, а артистам нет", - сказал Глушко.
По его словам, опубликованный материал является "бредом" и "фейком", а вызвавшее резонанс высказывание было "вывернуто и вырвано из контекста". При этом артист указал, что "карму еще никто не отменял".
"Я в силу скромных своих возможностей всегда пытался помогать, я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться", - добавил Глушко, призвав людей "не верить всему, что пишут".
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