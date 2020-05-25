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В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
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РИА Новости

В Иркутской области загорелись отходы лесопиления

00:52 25.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отходы лесопиления загорелись на открытой территории в городе Свирске Иркутской области на площади в 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 21:40 (мск) 24 мая случился пожар на открытой территории отходов лесопиления. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели отходы лесопиления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас площадь горения составляет 1800 квадратных метров. В тушении задействуют 12 единиц техники и 21 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьПроисшествия
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