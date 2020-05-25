В Иркутской области загорелись отходы лесопиления

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отходы лесопиления загорелись на открытой территории в городе Свирске Иркутской области на площади в 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 21:40 (мск) 24 мая случился пожар на открытой территории отходов лесопиления. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели отходы лесопиления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас площадь горения составляет 1800 квадратных метров. В тушении задействуют 12 единиц техники и 21 человек.