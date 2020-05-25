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2020-05-25T00:49
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Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
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РИА Новости

Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе

00:49 25.05.2020
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© Public DomainЖан-Батист Готье Даготи "Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде", 1775
Жан-Батист Готье Даготи Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде, 1775
© Public Domain
Жан-Батист Готье Даготи "Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде", 1775
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дорожный сундук королевы Франции Марии Антуанетты и салфетка, которую она использовала на коронации ее супруга Людовика XVI в 1775 году, были проданы на торгах в воскресенье за почти 60 тысяч евро, сообщает агентство Франс Пресс.
Одним из лотов аукциона был дорожный сундук королевы Марии Антуанетты, датируемый 1780 годом. Сундук изготовлен из дерева, облицован кожей, с закругленной крышкой, отделанный десятью широкими деревянными защитными полосами. На крышке есть надпись из маленьких латунных гвоздей "Chambre de la Reine n°10" ("Комната королевы №10"- ред.). Согласно аукционному дому, два других похожих дорожных кофра хранятся в коллекции Версальского дворца. Сундук первоначально оценивался в 8-10 тысяч евро, однако был продан за 43 750 евро, сообщает агентство.
Еще один лот, принадлежавший королеве Марии Антуанетте, был продан за 14,5 тысяч. Им стала большая шелковая салфетка, которую королева использовала во время коронации ее супруга короля Людовика XVI в 1775 году. Салфетка украшена геральдическими лилиями в лиственных венках на периферии и букетом роз в центре. По начальным оценкам ее цена составляла 2-3 тысячи евро.
Кроме того, как сообщает агентство, еще за 4 тысячи евро был продан медальон из горного хрусталя в форме сердца, обвитый золотом и содержащий прядь волос короля Людовика XVI. Медальон перед началом торгов оценивался в 1,8 - 2 тысячи евро.
Торги под названием La Royauté à Versailles ("Королевские семьи в Версале" - ред. ) были организованы аукционным домом Osanet, всего было выставлено 180 предметов, принадлежавших членам династии Бурабонов и Орлеанского дома. Кроме того были выставлены предметы представителей ряда иностранных династий.
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