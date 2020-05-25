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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T00:42
https://ria.ru/20200525/1571927425.html
Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155660/25/1556602550_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_a910290e961d5084a363bac3b5a77b2f.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции

00:42 25.05.2020
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© Pixabay / Steve Buissinne Сок
Сок
© Pixabay / Steve Buissinne
Сок. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Начинать имитировать свой рабочий день необходимо заблаговременно, желательно за неделю до планируемых трудовых будней, так организм успеет привыкнуть к нагрузкам и станет менее восприимчив к стрессу, кроме этого, полезно принимать витаминные комплексы, в частности групп "В" и "С", и самое важное – позитивно мыслить, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По мнению врача-психиатра Московской области Ольги Сиволдаевой, переход от самоизоляции для работающего населения будет являться тревожным фактором, поскольку большинство людей привыкли организовывать свой день вне трудового графика. Для того, чтобы включиться в рабочий ритм бодро и активно, необходимо заблаговременно тренировать себя, имитируя трудовые будни, в идеальном случае за 21 день, но если нет такой возможности, то за неделю до выхода на работу, считает специалист.
"Желательно за неделю до выхода на работу начинать организовывать свой предшествующий трудовой день: вставать не позднее 7-8 часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее. Может быть кто-то собирался под какую-то энергичную музыку, все нужно повторить. Конечно, удобнее будет составить для себя режим дня с правильной организацией отдыха, приемов пищи, добавить выходы на улицу. Таким образом, мы сможем подготовить свой организм. Для полного формирования привычки, конечно, нужно не менее 21 дня", - сказала Сиволдаева.
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По ее словам, без подобной подготовки человек может испытать стресс, который будет выражаться в общем недомогании, слабости, снижении концентрации внимания. Кроме того, чтобы улучшить эмоциональный фон в этот подготовительный период, следует совершать покупки. Даже самая ненужная вещь, которая очень нравится, может существенно поднять настроение, считает эксперт.
"Также нужно не забывать баловать себя солнечными ваннами, это тоже будет способствовать улучшению настроения. Конечно, принимать витаминные комплексы – желательно групп "В" и "С", которые помогают организму вырабатывать серотонин", - рассказала врач.
По оценке невролога консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского, кандидата медицинских наук Ольги Штанг, минимизировать стрессовый фактор при выходе из режима самоизоляции поможет сам факт возращения человека в социум.
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"Я вижу по своим пациентам и сотрудникам, что все рвутся на работу. Люди понимают цену того, что потеряли. В этот период они испытают радость. Мне кажется, многие пересмотрели жизненные ценности, позиции, оценили работу и людей", - рассказала Штанг.
Специалист советует не отчаиваться и тем, кто потерял работу. И самое важное – позитивно мыслить.
"Человек побыл дома, пообщался с семьей, сейчас нужно настроить себя и мыслить позитивно. Слава Богу, пережили. Если кто-то не выходит на работу, потерял ее – будет новый коллектив. Все запускает мысль. Первое, что бы я всем пожелала – начать с позитивных мыслей", - резюмировала Штанг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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