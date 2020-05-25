Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T00:56
https://ria.ru/20200525/1571927243.html
Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
https://cdn23.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_54082b8519e48208f95f86bd70cf1e08.jpg
РИА Новости

Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода

00:34 25.05.2020 (обновлено: 00:56 25.05.2020)
942
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В середине следующей недели температура на европейской части России повысится до значений, характерных для конца мая, а температура на азиатской части понизится до средних многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На европейской территории России, в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Среду надо будет еще перетерпеть (похолодает до 15 градусов и будет дождливо - ред.), в четверг температура будет уже 18-20, а в выходные 20-22. Тепло сохранится до конца недели", - сообщил синоптик.

На юге России, уточнил Вильфанл, дневная температура вырастет сразу на 7—8 градусов, дневные температуры будут около 25-28 градусов.
В Сибири дневная температура с текущих 23—30 градусов к среде снизится до 18—20.
"Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона. Антициклон, который там правил бал, уходит, давление понижается. Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становится нормальной для этого периода", - заключил научный руководитель Гидрометцентра.
Дождь в Москве
Вчера, 10:01
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
1301127
Обсудить 0
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
Пустая набережная в Ялте
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Актер Сергей Глушко
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Наручники
СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
Города мира. Брюссель
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Сок
Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
Эдгар Запашный
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния