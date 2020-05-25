Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода

"На европейской территории России, в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Среду надо будет еще перетерпеть (похолодает до 15 градусов и будет дождливо - ред.), в четверг температура будет уже 18-20, а в выходные 20-22. Тепло сохранится до конца недели", - сообщил синоптик.