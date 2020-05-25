Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Наибольшие социальные бюджетные расходы в Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Расходы по социальным статьям

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех российских регионов в 2019 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 9,5%. Причем рост был зафиксирован в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Увеличение доходной базы бюджетов позволило регионам нарастить расходы.

Согласно данным Федерального казначейства, суммарные расходы консолидированных бюджетов регионов увеличились по сравнению с 2018 годом на 14,2%. В том числе выросли расходы по социальным статьям. Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов Федерации на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию – на 8,8%, на здравоохранение – на 22,8%, на социальную политику – на 11,2%, а на физическую культуру и спорт – на 13,2%.

Для оценки объемов социальных расходов бюджетов субъектов Федерации и выявления региональных диспропорций в данной сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина индекс бюджетных расходов.

При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы консолидированных бюджетов субъектов по следующим статьям: образование; культура, кинематография; здравоохранение; физическая культура и спорт, социальная политика, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

Столичные и сырьевые регионы в лидерах

Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов в регионах лидерах и аутсайдерах отличается в разы.

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.

За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч рублей на человека. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Подмосковье, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область.

Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов.

По мнению экспертов, это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики.

У лидера рейтинга, Сахалина, среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольшая доля приходится на образование и социальную политику – 18% и 14% всех расходов консолидированного бюджета в 2018 году.

В занявшей вторую строчку Москве на долю расходов на социальную политику по итогам 2019 года приходится 17% суммарных расходов консолидированного бюджета, а на долю расходов на образование – на 13%. В Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра на первом месте по структуре находятся расходы на образование – соответственно 26%, 25% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета.

Наименее социально ориентированные бюджеты

Наименьшим объемом скорректированных социальных расходов на одного жителя характеризуется консолидированные бюджеты Чукотки и Камчатки – менее 30 тысяч рублей на человека. При этом низкое значение показателя в данных регионах эксперты отчасти объясняют очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для них на 2019 год составлял 14,716 и 5,16 соответственно.

Этот же фактор частично повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области и Якутии. В структуре социальных статей этих регионов преобладают расходы на образование, на долю которых на Колыме приходится 21% суммарных расходов консолидированного бюджета в 2019 году, в Республике Саха (Якутия) – 31%, в Камчатском крае 23% и в Чукотском автономном округе – 11%.

Больше половины бюджета на соцрасходы в 78 регионах

В целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2019 года приходится 59% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов Федерации. Для сравнения в 2018 году эта величина составляла 59.8%. Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 24,7% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех регионов в 2019 году.

Далее по доле (19,8%) идут расходы по статье "Социальная политика". Расходы на здравоохранение в 2019 году составили 8,6% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов всех регионов.

Как отмечают эксперты, доля социальных расходов в структуре расходов консолидированных бюджетов значительно отличается от региона к региону. При этом в большинстве регионов доля социальных расходов превышает 50% суммарных расходов консолидированных бюджетов. Ниже эта доля только у семи регионов.

Лидером по данному показателю являются Чечня, где доля скорректированных социальных расходов бюджета составляет 77,5% и Ингушетия с долей 74%. Самая низкая доля расходов по социальным статьям в структуре расходов консолидированных бюджетов на Чукотке (22,9%) и Калининградской области (31,4%). При этом если Калининградская область находится близко к середине списка по доле среднедушевых социальных расходов бюджета, то Чукотка занимает последнее место в рейтинге.

Рост социальных расходов

В 2019 году суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по стране увеличились на 12,8%. Рост был зафиксирован почти во всех регионах за исключением четырех. На десять и более процентов скорректированные социальные расходы выросли в 54 регионах, а в пяти из них рост превысил 20%.

Лидером по темпам роста стали Иркутская и Сахалинская области, где скорректированные социальные расходы на одного жителя увеличились более чем на 30%, а также Бурятия, Тюменская область и Приморский край с ростом от 20% до 30%. Во всех этих регионах расходы на образование и расходы на здравоохранение выросли более чем на десять процентов. По другим статьям социальных расходов также был зафиксирован рост.

Как полагают эксперты, по итогам 2020 года наиболее вероятно ожидать увеличения расходов по социальным статьям, так как последствия влияния пандемии коронавируса окажут влияние и на данную сферу. В частности, вполне понятен ожидаемый рост расходов региональных бюджетов на здравоохранение. Также вполне вероятно увеличение объемов финансирования расходов, связанных с социальной поддержкой наиболее пострадавших категорий населения.

В то же время негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, очевидно, приведет к сокращению доходов региональных бюджетов. Это может привести к сужению возможностей финансирования некоторых социальных статей, напрямую не связанных с борьбой с пандемией. Вырастут федеральные трансферты, направленные на расходы по социальным статьям. В наибольшей степени это затронет такие сферы как здравоохранение социальная политика.