В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

"Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки... В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет. Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.