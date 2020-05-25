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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T00:24
https://ria.ru/20200525/1571927035.html
США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
https://cdn25.img.ria.ru/images/148554/49/1485544918_0:218:4559:2782_1036x0_80_0_0_a1f29caecfa6531c9c4a178d17c571f0.jpg
РИА Новости

США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию

00:15 25.05.2020 (обновлено: 00:24 25.05.2020)
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Сегодня президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Макинани.
"Сегодняшняя акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране. Эти новые ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - отмечается в документе.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса (второй показатель в мире после США), умерли свыше 22 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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