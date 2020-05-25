США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию

"Сегодня президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Макинани.