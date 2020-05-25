США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Сегодня президент принял решительные меры для защиты нашей страны, приостановив въезд иностранцев, которые находились в Бразилии в течение 14-дневного периода, прежде чем обратиться за разрешением на въезд в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Макинани.
"Сегодняшняя акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране. Эти новые ограничения не распространяются на торговые потоки между Соединенными Штатами и Бразилией", - отмечается в документе.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса (второй показатель в мире после США), умерли свыше 22 тысяч человек.
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