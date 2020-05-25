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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T00:10
https://ria.ru/20200525/1571926999.html
В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:960:2048:2112_1036x0_80_0_0_b4f889944ff4879f50768accedf3d117.jpg
РИА Новости

В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга

00:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг района Донской в Москве
Информационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг района Донской в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга возобновляется в Москве с понедельника.
"С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде. Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru", - сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Получение госуслуг будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности: сотрудники центров и посетители обязаны использовать средства защиты, также на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров будет нанесена разметка для социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми контактируют посетители.
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Кроме того, с понедельника с некоторыми ограничениями сможет возобновить работу каршеринг. Так, арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.
"Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан", - отметил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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