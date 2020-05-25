В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга

"С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде. Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru", - сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.