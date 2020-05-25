В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга возобновляется в Москве с понедельника.
"С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде. Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru", - сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Получение госуслуг будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности: сотрудники центров и посетители обязаны использовать средства защиты, также на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров будет нанесена разметка для социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми контактируют посетители.
Кроме того, с понедельника с некоторыми ограничениями сможет возобновить работу каршеринг. Так, арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.
"Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан", - отметил Собянин.
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