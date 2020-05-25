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2020-05-25T00:06
https://ria.ru/20200525/1571926966.html
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
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РИА Новости

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

00:06 25.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило 3629, из них найдено 3576, что составляет 98,6%", - рассказали в пресс-службе.
Согласно данным СК, в 2019 году в органы ведомства поступило почти 15 тысяч сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Из них 93,7% нашли живыми в первые 10 суток. По итогам 2019 года пропавшими числятся 74 несовершеннолетних, то есть общее число найденных составляет 99,5%.
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Двадцать пятое мая считается Международным днем пропавших детей. Их розыск является одним из основных направлений работы СК. Для большей эффективности в поисках ведомство взаимодействует с коллегами из других структур, а также разрабатывает новые методики совершенствования розыска. Так, Следственный комитет РФ сотрудничает с МВД, МЧС, а также с поисковыми и добровольческими отрядами.
Для централизации работы по поиску детей СК в ноябре прошлого года открыл на своем сайте раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних. С начала работы раздела поступило около 200 сообщений о пропаже детей, сейчас осталось порядка 40 таких сообщений.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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