Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

"За первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в СК России, составило 3629, из них найдено 3576, что составляет 98,6%", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным СК, в 2019 году в органы ведомства поступило почти 15 тысяч сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Из них 93,7% нашли живыми в первые 10 суток. По итогам 2019 года пропавшими числятся 74 несовершеннолетних, то есть общее число найденных составляет 99,5%.