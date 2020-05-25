Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сегодня отмечает день рождения Александр Калягин, в Метрополитен-опере показывают "Манон" с Анной Нетребко, в МХТ имени Чехова — "Рождественские грезы" с Ией Саввиной, а в пермской филармонии "Ночь перед рождеством" в исполнении Даниила Спиваковского. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.