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Туризм
2020-05-25T00:29
https://ria.ru/20200525/1571889997.html
В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/151938/92/1519389225_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_da579367ff18ebcf78f8558e4119c8ef.jpg
РИА Новости

В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков

00:29 25.05.2020
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CC0 / Pixabay / tavarez88 / Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
CC0 / Pixabay / tavarez88 /
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Испании могут ограничить время пребывания отдыхающих на пляжах четрырьмя часами с помощью специальных датчиков, сообщает The Sun.
Это позволит сократить число отдыхающих, одновременно находящихся у моря, и снизит шанс заразиться коронавирусной инфекцией.
Отслеживать численность загорающих помогут специальные датчики. Они появятся на фонарных столбах и будут фиксировать проходящих к морю посетителей, а затем сообщать туристам через приложение в смартфоне, какие пляжи наиболее загружены. Тогда отдыхающие смогут оперативно поменять планы и прийти купаться в другое время.
Планируется, что первые датчики уже в ближайшее время начнут действовать в курортном городе Фуэнхирола.
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