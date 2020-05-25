В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Испании могут ограничить время пребывания отдыхающих на пляжах четрырьмя часами с помощью специальных датчиков, сообщает The Sun.
Это позволит сократить число отдыхающих, одновременно находящихся у моря, и снизит шанс заразиться коронавирусной инфекцией.
Отслеживать численность загорающих помогут специальные датчики. Они появятся на фонарных столбах и будут фиксировать проходящих к морю посетителей, а затем сообщать туристам через приложение в смартфоне, какие пляжи наиболее загружены. Тогда отдыхающие смогут оперативно поменять планы и прийти купаться в другое время.
Планируется, что первые датчики уже в ближайшее время начнут действовать в курортном городе Фуэнхирола.