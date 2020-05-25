В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков

Отслеживать численность загорающих помогут специальные датчики. Они появятся на фонарных столбах и будут фиксировать проходящих к морю посетителей, а затем сообщать туристам через приложение в смартфоне, какие пляжи наиболее загружены. Тогда отдыхающие смогут оперативно поменять планы и прийти купаться в другое время.