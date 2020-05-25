Раритетные книги, рукописи и плакаты появятся в открытом доступе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новый онлайн-ресурс со свободным доступом к обширной коллекции книжных памятников появился на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в рамках национального проекта "Культура". Пользователи могут ознакомиться с восемью тысячами книг, оцифрованных в высоком разрешении и обладающих исторической, научной и культурной ценностью, сообщает Новый онлайн-ресурс со свободным доступом к обширной коллекции книжных памятников появился на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в рамках национального проекта "Культура". Пользователи могут ознакомиться с восемью тысячами книг, оцифрованных в высоком разрешении и обладающих исторической, научной и культурной ценностью, сообщает Министерство культуры Российской Федерации

"Книжные памятники — это печатные издания и рукописи, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и имеющие особое историческое, научное и культурное значение. К памятникам относят не только старинные книги и рукописи, но и гравюры, плакаты, нотные издания, географические карты. Многие из них являются настоящими произведениями искусства", — отмечается в сообщении.

Ранее эти редкие документы были доступны лишь специалистам. Портал "Книжные памятники" призван открыть доступ к раритетам для всех желающих. На базе портала создается обширная цифровая коллекция ценных документов, хранящихся в библиотеках из разных регионов страны.

"Чтобы документ, хранящийся в одной из российских библиотек, попал в нацпроект, ему должен быть присвоен статус книжного памятника, что подтверждается записью в едином реестре. Отбор документов для внесения в реестр осуществляют эксперты, а сам статус присваивается экспертным советом. Наиболее выдающиеся из этих изданий оцифровываются, их электронные копии размещаются в открытом доступе на портале "Книжные памятники" на платформе НЭБ", — разъясняет Министерство культуры Российской Федерации.

Сейчас на страницах проекта можно увидеть около восьми тысяч рукописей, книг, плакатов, лубков из фондов Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. В 2020 году в открытый доступ будет выложено еще столько же. В общей сложности до 2024 года должно быть оцифровано 48 тысяч документов.

Проект включает, в частности, славяно-русские рукописи, книги императорского дома Романовых, народные картинки XVIII — начала XX века. В этом году к ним добавятся 250 изданий первых ста лет книгопечатания — инкунабул и палеотипов.