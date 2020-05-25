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Искусство
Культура
2020-05-25T04:58
https://ria.ru/20200525/1571869007.html
Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции
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РИА Новости

Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции

04:58 25.05.2020
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© Фото : предоставлено организаторами выставкиФрида Кало. "Автопортрет с обезьянкой". 1945
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. 1945
© Фото : предоставлено организаторами выставки
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Многие творцы искали и находили вдохновение в одиночестве. Ведущее мировое издание об искусстве Artnet подобрало истории известных художников, создававших свои шедевры в изоляции.
Пандемия коронавируса принудила многих художников на практике проверить достоверность мифа о том, что гению необходимо одиночество.
"Мне кажется, если художник в наше время хочет серьезно работать, он должен побыть один", – сказал когда-то Эдгар Дега. Уильям Шекспир писал "Короля Лир" во время чумы, а Исаак Ньютон занимался математикой на карантине. Многие художники также творили в подобных обстоятельствах.
Так, Эдвард Мунк во время эпидемии испанки в начале XX века заразился сам и даже написал "Автопортрет после испанского гриппа". Он смог одолеть болезнь и прожил еще 25 лет, в отличие от Эгона Шиле и Густава Климта, которые скончались от осложнений, вызванных этой болезнью.
© Фото : Sotheby’sЭдвард Мунк. "Девушки на мосту". 1902
Эдвард Мунк. Девушки на мосту. 1902
© Фото : Sotheby’s
Эдвард Мунк. "Девушки на мосту". 1902
Фрида Кало пережила в детстве и юности две тяжелые физические травмы, из-за чего долгое время была прикована к постели. Она хотела изучать медицину, но у нее ушло так много времени на восстановление, что постепенно она пристрастилась к рисованию и первый автопортрет написала, лежа в кровати. Мольберт она приспособила так, чтобы у нее была возможность творить, не вставая.
© Фото : Public domainМексиканская художница Фрида Кало
Мексиканская художница Фрида Кало
© Фото : Public domain
Мексиканская художница Фрида Кало
Работы Эгона Шиле с ярко выраженным сексуальным подтекстом вызывали возмущение многих его современников. Художник 24 дня провел в тюрьме из-за обвинений в порнографии. Для него это был очень тяжелый период, но он сумел выразить свои эмоции в серии "тюремных рисунков", которые считаются самыми значимыми в его карьере.
© Sotheby'sРисунок австрийского экспрессиониста Эгона Шиле "Любовники (Автопортрет с Уолли)"
Рисунок австрийского экспрессиониста Эгона Шиле Любовники (Автопортрет с Уолли)
© Sotheby's
Рисунок австрийского экспрессиониста Эгона Шиле "Любовники (Автопортрет с Уолли)"
Современная художница Трэйси Эмин в 1966 году специально заперлась в галерее в Стокгольме на две недели с белым холстом и красками. Все это время она "ожесточенно" работала в голом виде. Эмин начала с подражания любимым художникам (Шиле и Мунку), но затем нашла свой визуальный язык. Проект под называнием "Экзорцизм моей последней картины из тех, что я когда либо сделала" вылился в 12 больших холстов, семь полотен величиной с человеческий рост, 79 рисунков и набросков и стал очень важным этапом в ее творчестве.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Новости культурыМузеиФрида КалоЭдгар ДегаЭдвард МункСтокгольм (город)
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