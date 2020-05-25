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Культура
2020-05-25T02:21
https://ria.ru/20200525/1571865516.html
Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"
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РИА Новости

Джоан Роулинг рассказала, где начала сочинять "Гарри Поттера"

02:21 25.05.2020
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© AFP 2020 / Carl CourtБританская писательница Джоан Роулинг
Британская писательница Джоан Роулинг
© AFP 2020 / Carl Court
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Джоан Роулинг удивила фанатов, рассказав, где начала писать книги о мальчике, который выжил, сообщает Independent.
Поклонники всегда считали, что Гарри Поттер "родился" в Эдинбурге, в кафе Elephant House, поскольку именно там Роулинг писала первую из семи книг цикла.
Она действительно часто приходила в это кафе на заре своей писательской карьеры, но сама автор призналась в твиттере, что на самом деле местом рождения поттерианы нужно считать квартиру над спортивным магазином в лондонском Клэпхеме.
Роулинг прокомментировала вывеску кафе с припиской "место рождения Гарри Поттера": "Я сочиняла книгу про Поттера уже несколько лет, когда впервые оказалась в этом кафе, он родился не у них, но я действительно писала там, поэтому ничего против такой таблички не имею".
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По ее словам, она начала сочинять в Клэпхеме, "если считать его рождением то место, где моя ручка впервые прикоснулась к бумаге".
"Я снимала комнату в квартире, которая находилась над спортивным магазином. Первые кирпичики Хогвартса были заложены в той комнате", — пояснила она.
"Но если считать днем рождения Гарри Поттера тот момент, когда мне в голову пришла эта идея, то это произошло в поезде из Манчестера в Лондон", — добавила писательница.
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КультураКнигиНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Эдинбург (город)
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