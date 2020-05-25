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Культура
2020-05-25T16:17
https://ria.ru/20200525/1571863306.html
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
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РИА Новости

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"

06:46 25.05.2020 (обновлено: 16:17 25.05.2020)
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© Universal Pictures (1989)Кадр из фильма "Назад в будущее 2"
Кадр из фильма Назад в будущее 2
© Universal Pictures (1989)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
Речь о сцене, где Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) смотрит на обложку издания, которое ошибочно принял за спортивный альманах (герой находит его в антикварном магазине в будущем и хочет забрать в прошлое, чтобы выигрывать на тотализаторе). Но это оказался журнал для взрослых "Oh La La" с пикантными картинками.
Однако в версии Netflix полуголых моделей, которые появляются в оригинальном фильме, вырезали, а вместе с ними и несколько реплик Марти. По информации NME, таким образом руководство потокового сервиса хотело сделать фильм более подходящим для семейного просмотра.
Заметив правку, зрители возмутились: "Раз они так небрежно отредактировали часть из нашей любимой трилогии, то кто знает, сколько фильмов они еще испортили?" Другой пользователь заявил, что Netflix сейчас продемонстрировал "отличный пример того, почему важны физические носители, а не потоковые сервисы".
По мнению сценариста Боба Гейла, вина лежит не на редакции видеосервиса, а на студии Universal.
"Скорее всего, кинокомпания каким-то образом предоставила Netflix исправленную версию фильма", — прокомментировал Гейл. — О том, что на платформе показывали такой фильм, я узнал несколько дней назад от поклонника с орлиным глазом и сразу попросил Universal исправить эту ошибку".
Позже фильм перезагрузили. Сейчас можно посмотреть оригинальную версию картины, без цензуры.
Кадр из фильма Назад в будущее
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