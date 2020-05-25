Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T08:00
https://ria.ru/20200525/1571855663.html
За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании
https://cdn25.img.ria.ru/images/150850/61/1508506145_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_39377f264f057c2701caff7b19a9cea5.jpg
РИА Новости

За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании

08:00 25.05.2020
10936
© REUTERS / Thomas PeterПредседатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские сланцевики в отчаянном положении: обвал нефтяных котировок, огромные долги и нехватка инвестиций обернулись чередой банкротств. Но худшее может быть впереди — к подешевевшим активам в энергетическом секторе присматриваются китайские компании. В Вашингтоне уже заявили: это явная угроза национальной безопасности. Зачем китайцам проблемные производители — в материале РИА Новости.

Волна банкротств

С начала пандемии нефть подешевела почти на 50%, в апреле из-за беспрецедентного сжатия спроса на топливо и переполненных нефтехранилищ фьючерсы проваливались в отрицательную зону.
В результате сотни американских нефтегазовых компаний оказались на грани банкротства. Так, Parsley Energy закрыла 150 скважин, Continental Resources сократила добычу на треть, Texland Petroleum — полностью.

В апреле обанкротился один из крупнейших сланцевиков — Whiting Petroleum, следом — обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services. В мае о возможном прекращении деятельности инвесторам сообщили калифорнийская California Resources и сланцевый гигант Chesapeake Enеrgy.

Аналитики предупредили: это только начало волны банкротств, которая скоро накроет отрасль. По прогнозу Pickering Energy Partners, разорение в этом году грозит почти 40% сланцевых компаний.
Американский нефтяник
14 мая, 08:00
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
"Пандемия коронавируса разрушила нефтяную промышленность, вызвав быстрое и беспрецедентное снижение спроса на бензин, авиационное и дизельное топливо. Добавьте к этому "эпическую ценовую войну" между Россией и Саудовской Аравией и огромные долги на балансах американских нефтяных компаний. Эти факторы почти наверняка вызовут всплеск банкротств в ближайшие месяцы. В отличие от нефтяного кризиса 2014-2016 годов, многие компании не выживут", — прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence.
Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже компаниям в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как предсказывает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.

Легкая добыча

В такой ситуации американские сланцевики станут легкой и привлекательной добычей для "охотников за поглощениями". Главная угроза исходит от Китая — ограничения там снимают, экономика оживает и возникает интерес к подешевевшим зарубежным активам.

В Вашингтоне опасаются захвата Китаем разрушенного энергетического сектора. "Перспектива приобретения враждебными странами проблемных сланцевых компаний в Техасе и не только — серьезная проблема для национальной безопасности", — заявили техасские нефтяные регуляторы.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
14 апреля, 08:00
Рекордное падение: экономика США рухнет на 40 процентов
Угроза вполне реальна — американские энергетические активы сильно подешевели. Так, средняя цена нефтяных месторождений снизилась вдвое по сравнению с временами, когда баррель стоил 60 долларов: с 42 тысяч до 20 тысяч долларов.

"Американские сланцевые компании — очевидная цель для китайцев из-за беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности", — указывает авторитетный аналитический ресурс OilPrice.

Коронавирусный кризис не обошел стороной китайские компании, но не ослабил аппетит Пекина к поглощениям привлекательных активов. Пример тому — недавняя попытка покупки государственной China Reform крупнейшего британского производителя чипов для смартфонов Imagination. Сделка сорвалась только после вмешательства британских властей.
Прямое поглощение американских нефтегазовых компаний китайцами маловероятно — это вызовет пристальное внимание правительства. Но возможны обходные пути: например, приобретение части нестратегических активов или создание совместных предприятий.
Так, в 2015 году китайская фирма Yantai Xinchao Industry Co. получила разрешение Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) на покупку нефтяных активов за 1,3 миллиарда долларов через американские компании Tall City Exploration и Plymouth Petroleum в Пермском бассейне.
Нефтяная качалка
22 мая, 04:58Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60

Выбора нет

Наблюдатели констатируют: особых альтернатив для сланцевиков не просматривается. В течение следующих четырех лет нужно вернуть банкам 86 миллиардов долларов, а расплачиваться нечем.
Сейчас выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на проценты по корпоративным заимствованиям. Общий долг отрасли превысил 300 миллиардов долларов, и для его погашения нужно девять миллиардов баррелей сырья. Это почти столько же, сколько сланцевики извлекли из недр за всю свою историю (около десяти миллиардов баррелей).

С финансированием просто катастрофа. Для инвесторов сланцевые компании оказались "паршивой овцой", констатировала FactSet, международная аналитическая фирма. С 2007 года индекс акций американских сланцевиков потерял 31%, тогда как S&P 500 вырос на 80%. За этот период производители потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на продаже нефти и газа.

Cпасти сланцевиков может разве что подорожание нефти. За последние три недели котировки WTI подтянулись к 33 долларам за баррель. Но этого явно недостаточно: c учетом жесткой структуры затрат сланцевому бизнесу для рентабельности нужно как минимум 50.
По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.
144313049
Обсудить 6
сланцевая нефтьWTI (нефть)сланцевый газКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Ядерные бомбы B61
"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Запахло убийством. В воздухе образуется все больше яда
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Зуевская ТЭС на востоке Украины
Украина планирует "атомный рывок"
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк: "Глобализация умерла от коронавируса"
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Сотрудники военной полиции маршируют в день открытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Китайский локомотив мировой экономики осторожно набирает скорость
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
00:03Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Лента новостейМолния