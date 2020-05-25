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2020-05-25T08:00
https://ria.ru/20200525/1571853167.html
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
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РИА Новости

Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории

08:00 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУчастник марша по случаю годовщины образования УПА
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок "могли прийти на эти земли с украинской Галичины" — утверждает учебник географии для восьмого класса, рекомендованный Министерством образования. А еще Будда и апостол Андрей были украинцами и древняя Украина всем известна с каменного века. РИА Новости разбиралось в открытиях украинских историков.

Украина в каменном веке

Несколько тысячелетий назад на территории современной Украины сложилась так называемая трипольская культура — вот истинные истоки украинской цивилизации. "Со времен Триполья сохранилась народная художественная традиция росписи домов", — уточняет популярный любительский сайт по истории культуры.
Отыскали связи со "Средиземноморьем, малоазийскими странами, Месопотамией и, возможно, даже с Египтом". И сделали вывод: древняя Украина "входила в общий круг тогдашнего культурного мира, в котором господствовали страны Месопотамии и Египет". Некоторым, правда, и этого мало, и они настаивают на том, что украинскому народу 140 тысяч лет.
Подобные исторические фантазии возникли достаточно давно, больше века назад. Немало этому поспособствовал Михаил Грушевский, профессор Львовского университета времен Австро-Венгрии.
Именно он предложил концепцию "Украины-Руси". После Февральской революции он председательствовал в Центральной раде, потом бежал в Австрию. Отрекшись от контрреволюционных взглядов, вернулся на Советскую Украину. Если первый том его "Истории Руси-Украины" издали в Австро-Венгрии, то последний — в СССР, в 1936-м, в год принятия сталинской Конституции.
CC0 / / Основатель украинской научной историографии Михаил Грушевский
 Основатель украинской научной историографии Михаил Грушевский
CC0 / /
Основатель украинской научной историографии Михаил Грушевский
"Грушевский создавал миф об Украине, которая якобы никогда не была связана с Россией, что является историографическим безумием. Об украинском народе, самозародившемся и существовавшем со времен антов, в то время как русские — это метисы, смесь с угро-финнами. Среди историков ходила шутка: украинцы размножались как растения, вегетативно", — иронизирует доктор исторических наук, доцент истфака МГУ Федор Гайда.
Тем не менее Грушевский был профессиональным ученым. Он вписался в советскую политику коренизации, то есть умеренного национализма, и заложил основы советской исторической науки на Украине. "Но его построения доведены продолжателями до абсурда: Будда был украинец, египетские пирамиды построили украинцы и тому подобное. А президент Владимир Зеленский говорит, что Дюнкерк осаждали украинские казаки атамана Серко. Можно сколько угодно над этим смеяться. Но так написано в украинском школьном учебнике, — отмечает Гайда. — А с учебником спорить сложно".

Энтузиазм любителей

Вся эта самодеятельность вышла на первый план после 1991 года. Известность приобрел, например, писатель Сергей Плачинда, который "открыл" украинское происхождение апостола Андрея, приоритет "древних украинцев" в создании письменности и приручении лошади. Он же ввел в оборот представление о неких "украх", якобы прародителях нынешних украинцев.
На ниве альтернативной истории подвизался и Валерий Бебик, рекомендующий себя социальным психологом и политологом. Он разрабатывает концепцию протоукраинства, согласно которой "античную Украину-Элладу превратили в Грецию". Вся древняя история у него украиноцентрична. Бебик, например, установил, что известные "народы моря", державшие в страхе Восточное Средиземноморье во втором тысячелетии до нашей эры, были родственниками украинцев. Для доказательства этого и других тезисов он смело применяет самодеятельный лингвистический анализ.
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПрезентация боевой ладьи Киевской Руси IX-XI веков
Презентация боевой ладьи Киевской Руси IX-XI веков
© РИА Новости / Григорий Василенко
Презентация боевой ладьи Киевской Руси IX-XI веков
"Среди этих библейских "народов моря" исследователи выделяют: дорийцев, этеокритов, лелегов и других", — пишет Бебик. И объясняет связь дорийцев с украинцами: они на самом деле "т(е)укры".
Бебик также выявил украинские корни Будды, который "на самом деле" принадлежал к будинам, населявшим степи древней Украины. Теории историка-энтузиаста опубликовали в официальном издании Верховной рады.
А совсем недавно другой исследователь, Тарас Чухлиба, нашел в архиве некий документ XVIII века. В нем якобы "относительно украинских земель Брацлавщины и Правобережной Киевщины, где существовал казацкий строй, впервые на международно-правовом уровне употреблялся термин "украинское государство".
Федор Гайда объясняет, с чем связан успех фолк-историков на Украине. В Киеве прошлое рассматривают как "мощное идеологическое оружие". "В полной мере это началось при Викторе Ющенко. Попытались скопировать польский опыт — создали Институт национальной памяти, как в Варшаве. Польский институт, кстати, работает отменно. Украинский, конечно, действует менее эффективно", — замечает Гайда.
Одним из главных идеологов украинства стал Станислав Кульчицкий, который до 1991 года был правоверным коммунистом. После обретения незалежности он, в соответствии с новой линией партфункционера Леонида Кравчука, сменил взгляды.
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
"Кульчицкий не скрывает, что обслуживает генеральную линию, хотя и числится академическим историком, — говорит Гайда. — Сам признается в интервью, что идеология и политика для него важнее науки".
И если обычно в учебниках стараются донести мысль "У нас великая и непростая история", то у Киева другой подход: "У нас особенная, великая история". Вместе с тем, подчеркивает Гайда, на Украине немало и добросовестных исследователей, но они менее известны широкой публике.

Юбилей на партийном уровне

Александр Васильев, кандидат исторических наук и политический эмигрант с Украины, уточняет, что историческая самодеятельность есть везде, но на Украине "эти зерна легли на благодатную почву". "Проблема в том, что адепты фолк-хистори проникают на позиции, которые обычно занимают представители академического сообщества: редакторы изданий, деканы в провинциальных вузах. Запрос государства заставляет всю систему смещаться в сторону псевдонаучных концепций", — объясняет он.
"Украину любят по поводу и без повода сравнивать с Третьим рейхом, и действительно есть прямая параллель. На Украине так же пытаются возвести свою историю к эпохе неолита, ищут прямых предков в каменном веке, — продолжает Васильев. — Или на уровне Института национальной памяти говорят, что Одессе не двести с чем-то лет, а шестьсот. Подводят академический базис".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции националистов в Киеве
Участник акции националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник акции националистов в Киеве
Впрочем, это случалось и в советское время, напоминает эксперт. В 1982-м Украина праздновала 1500 лет со дня основания Киева. "Абсолютно спекулятивная дата, ни о каком Киеве раньше IX века археологи не говорят. Но на партийном уровне приняли решение, юбилей назначили. Ведь за несколько десятилетий до этого был юбилей Москвы — восемьсот лет, такое нельзя было пропустить", — приводит пример Васильев.
Историк считает, что популярность самых диких концепций вызвана и тем, что добросовестные его коллеги, академическое сообщество "живут в башне из слоновой кости". "Вспомним дореволюционное время — историки заседали в Думе, местных земствах, занимались политикой. А сейчас коллеги считают ниже своего достоинства реагировать на глупости. Вот с университетских кафедр и вытесняют добросовестных специалистов", — говорит он.
Тем временем переписывание истории продолжается. В недавно опубликованной записи разговора Петра Порошенко с Джо Байденом американец назвал собеседника "отцом-основателем Украины". Никаких возражений от бывшего главы государства не последовало.
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Популярные комментарии
глядя на все это безумие, происходящее на этой территории (не государство, а именно территория), я четко понимаю - они нам точно "не братья".....вернем юго-восток (шо отдали в свое время, как и Крым), а вся эта бандеровская часть этой территории пусть будет прислугой для квропы. Никакой помощи им, никакой - пусть выпьют до конца сию чашу
25 мая, 08:31
ooleg0812
24120404
"Грушевский создавал миф об Украине, которая якобы никогда не была связана с Россией, что является историографическим безумием. Об украинском народе, самозародившемся и существовавшем со времен антов - как орки в земле зарождались...
25 мая, 09:44
cdchek disk
156170103
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