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Туризм
2020-05-25T02:55
https://ria.ru/20200525/1571840736.html
Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925064_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b252d5b8a3e71d208083e7f52e7caa2c.jpg
РИА Новости

Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии

02:55 25.05.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Большинство опрошенных сервером российских путешественников мечтает после пандемии отправится в путешествия внутри страны, сообщает Booking.com.
Компания проанализировала списки отелей, выбранных пользователями для будущих путешествий за последние два месяца. В них представлены наиболее востребованные гостиницы по более чем 100 тысячам различных направлений.
Более половины (51 процент) всех выбранных объектов, добавленных в списки желаний, составили российские отели. В прошлом году на внутренний туризм пришлось 33 процента от общего количества сохраненных туристами мест размещений.
С начала марта самыми популярными внутренними направлениями для последующих путешествий у наших туристов стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик. Примечательно, что в марте и апреле 2020 года Санкт-Петербург (второе место) и Москва (четвертое) также вошли в пятерку самых желанных направлений среди туристов по всему миру.
Среди зарубежных городов, о которых больше всего мечтают наш соотечественники, крупные культурные центры также занимают верхние строчки рейтинга наряду с пляжами. Стамбул (Турция) возглавляет рейтинг, за ним следуют Дубай (ОАЭ), Прага (Чехия), Тбилиси (Грузия) и Убуд (Бали), Париж (Франция), Рим (Италия) и Барселона (Испания).
В числе стран, которые наиболее часто упоминаются в списках желаний путешественников из России, – Таиланд, Индонезия, Турция и Италия.
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