Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Большинство опрошенных сервером российских путешественников мечтает после пандемии отправится в путешествия внутри страны, сообщает Booking.com.

Компания проанализировала списки отелей, выбранных пользователями для будущих путешествий за последние два месяца. В них представлены наиболее востребованные гостиницы по более чем 100 тысячам различных направлений.

Более половины (51 процент) всех выбранных объектов, добавленных в списки желаний, составили российские отели. В прошлом году на внутренний туризм пришлось 33 процента от общего количества сохраненных туристами мест размещений.

С начала марта самыми популярными внутренними направлениями для последующих путешествий у наших туристов стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик. Примечательно, что в марте и апреле 2020 года Санкт-Петербург (второе место) и Москва (четвертое) также вошли в пятерку самых желанных направлений среди туристов по всему миру.

Среди зарубежных городов, о которых больше всего мечтают наш соотечественники, крупные культурные центры также занимают верхние строчки рейтинга наряду с пляжами. Стамбул (Турция) возглавляет рейтинг, за ним следуют Дубай (ОАЭ), Прага (Чехия), Тбилиси (Грузия) и Убуд (Бали), Париж (Франция), Рим (Италия) и Барселона (Испания).