Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T09:38
https://ria.ru/20200525/1571833611.html
"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал
https://cdn21.img.ria.ru/images/147341/19/1473411975_0:156:2860:1765_1036x0_80_0_0_a9fd32d16900fe7f81ec98a30db84e9d.jpg
РИА Новости

"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал

08:00 25.05.2020 (обновлено: 09:38 25.05.2020)
30556
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Управляемые атомные авиабомбы и ракеты средней дальности вблизи границ России — в Пентагоне всерьез задумались о размещении ядерного оружия в Польше. Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила возможность передислокации сюда атомных авиационных боеприпасов из Германии. Что это значит для России — в материале РИА Новости.

В нарушение договоров

В ответ на высказывание американского дипломата глава МИД Сергей Лавров заявил, что американский ядерный арсенал в Европе и без того осложняет обстановку, поэтому Вашингтону лучше бы забрать его к себе.
Министр подчеркнул, что США не просто хранят свое оружие в пяти странах НАТО, но и проводят так называемые совместные ядерные миссии (Nuclear sharing), в ходе которых военнослужащих армий неядерных государств обучают применять атомные боеприпасы.
Это, по его словам, прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, требующего не передавать такие боеприпасы под контроль другим странам ни прямо, ни косвенно.
Самолет Boeing OC-135B
21 мая, 22:06
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Кроме того, перенос американского арсенала из Германии в Польшу грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО.
Тем не менее подобные разговоры ведутся уже не первый год. Так, в 2015-м замминистра обороны Польши Томаш Шатковский сообщил, что польские военные намерены обратиться к НАТО с просьбой о размещении американского ядерного оружия в их стране в рамках специальной программы. Речь тогда шла как раз о Nuclear sharing.
© Flickr / Kelly MichalsЯдерная бомба B61
Ядерная бомба B61
© Flickr / Kelly Michals
Ядерная бомба B61
"Для России это серьезная угроза, поскольку подлетное время из Польши значительно меньше, чем из Германии, — объясняет РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Такой шаг можно рассматривать как один из этапов подготовки американцев к войне, причем имеется в виду упреждающий ядерный удар. В первую очередь они могут переместить в Польшу бомбы B61, а также их носители. Но, скорее всего, США поставят поближе к границам России ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Москве в этом случае потребуется усиливать противовоздушную оборону, а также разворачивать дополнительную группировку войск у границ".
© AFP 2020Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017
Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017
© AFP 2020
Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017

Желание угодить

Авиабомба B61 — это основной боеприпас стратегических ядерных сил США, стоит на вооружении с 1960-х. С тех пор разработали множество модификаций, отличающихся в основном мощностью боевой части. Самая совершенная на сегодня версия B61-12 оснащена специальной системой наведения — из неуправляемого боеприпаса бомба превратилась в высокоточный корректируемый.
Несмотря на сниженную до 50 килотонн мощность, у этой модификации более высокая пробивная способность, позволяющая уничтожать подземные и укрепленные объекты. До версии B61-12 Штаты планируют обновить все авиабомбы европейского ядерного арсенала.
По мнению военного эксперта аналитического центра "Валдай" Артема Куреева, в разговорах о любом усилении военного контингента НАТО в Польше заинтересован прежде всего польский политический истеблишмент.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
5 февраля, 08:00
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
"Запугивание населения рассказами о "российской экспансии на Запад" — это часть государственной идеологии, — объясняет он. — Более того, периодически польские политики вспоминают о "Сувалкском коридоре" из Беларуси в Калининградскую область, который отделит Прибалтику от остальных стран НАТО. В 2017 году в ходе учений "Железный волк" военные альянса даже тренировались в отражении гипотетической российской агрессии на указанном направлении".
Эксперт напомнил, что еще в начале прошлого года, когда в США обсуждали приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, одним из первых это поддержал глава польского МИД.
"Сейчас Варшава, по сути, предлагает передислоцировать атомные боеприпасы из Германии, где правящая коалиция в очередной раз выступила за разоружение, — добавил Куреев. — Это не только желание поиграть мускулами перед Россией, но и попытка усилить свою значимость в ЕС и НАТО, добиться большей благожелательности Вашингтона".
© AP Photo / Roberto PfeilАкция против размещения ядерного оружия на авиабазе Бюхель в Германии. 2008 год
Акция против размещения ядерного оружия на авиабазе Бюхель в Германии. 2008 год
© AP Photo / Roberto Pfeil
Акция против размещения ядерного оружия на авиабазе Бюхель в Германии. 2008 год

Пороховая бочка

В нескольких европейских странах хранится порядка двухсот бомб B-61. Самый крупный арсенал — на американской авиабазе в Авиано (Италия), где находится 35 боеприпасов в 12 хранилищах. Самолеты-носители базируются здесь же — 31-е авиакрыло на истребителях F-16. Еще четыре десятка B-61 — на авиабазе Геди-Торре, на севере Италии. Американских самолетов тут нет, зато есть итальянские истребители-бомбардировщики "Торнадо".
На авиабазе Инджирлик в Турции — около пятидесяти B-61. Там 25 подземных хранилищ, в которых поместится до ста ядерных боеприпасов. Взлетно-посадочная полоса способна принимать не только фронтовую авиацию, но и стратегические бомбардировщики. С этого аэродрома американские и турецкие ВВС совершают боевые вылеты на Ближний Восток.
Примечательно, что начальника базы, генерала Бекыра Эрджан Вана обвинили в причастности к неудавшемуся госпереворту в 2016-м. После путча его и еще нескольких военнослужащих арестовали, а один из ключевых военных объектов НАТО турецкие власти заблокировали и обесточили. Этот инцидент омрачил отношения между США и Турцией — американцы даже хотели перебазировать ядерное оружие с Инджирлика на румынскую базу Девеселу.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
18 мая, 08:00
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
На немецкой авиабазе Бюхель порядка 20 ядерных боеголовок. Еще один европейский атомный склад — авиабаза Кляйн-Брогель в Бельгии недалеко от Брюсселя. Кроме того, два десятка B61 есть в Нидерландах в Волкеле.
"Размещение ядерного оружия в Польше позволит поразить объекты в России на несколько минут быстрее, — отмечает Куреев. — Но поставит под удар польские авиабазы, многие из которых находятся неподалеку от крупных городов".
© РИА Новости / Семеляк / Перейти в фотобанкОбщевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Общевойсковые учения Братство по оружию Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
© РИА Новости / Семеляк
Перейти в фотобанк
Общевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Тактическое ядерное оружие американцы завезли в Европу в середине прошлого века, распределив его на пути предполагаемого движения танковых войск Восточного блока в случае крупномасштабной войны. По расчетам западных военных, танковые армады СССР могли бы выйти к Ла-Маншу всего за несколько дней.
Остановить эту стальную лавину предполагалось точечными ядерными ударами. Американцы разместили ракеты "Томагавк" и "Першинг" с ядерными боеголовками по всей Западной Европе — в 1980-е их количество достигало 400 единиц. Кроме того, 150 крылатыми ракетами с ядерной боевой частью располагала Великобритания.
© AP PhotoЗапуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
© AP Photo
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
322251229276
Обсудить 34
РоссияДжорджетт Мосбахер (посол США в Польше)ВВС СШАНАТОПольшаСШАПентагонБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А жители этих городов и стран согласны нарисовать на себе мишень для российских ракет?
25 мая, 09:11
Р Роман Р
5930104
Да уж, теперь в случае кипиша "Мосвку брать" не будут, а просто сравняют с землей)))
25 мая, 10:04
shurenimp
5511330
Рекомендуем
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Запахло убийством. В воздухе образуется все больше яда
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Зуевская ТЭС на востоке Украины
Украина планирует "атомный рывок"
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк: "Глобализация умерла от коронавируса"
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
00:03Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Лента новостейМолния