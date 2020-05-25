"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Управляемые атомные авиабомбы и ракеты средней дальности вблизи границ России — в Пентагоне всерьез задумались о размещении ядерного оружия в Польше. Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила возможность передислокации сюда атомных авиационных боеприпасов из Германии. Что это значит для России — в материале РИА Новости.

В нарушение договоров

В ответ на высказывание американского дипломата глава МИД Сергей Лавров заявил, что американский ядерный арсенал в Европе и без того осложняет обстановку, поэтому Вашингтону лучше бы забрать его к себе.

Министр подчеркнул, что США не просто хранят свое оружие в пяти странах НАТО, но и проводят так называемые совместные ядерные миссии (Nuclear sharing), в ходе которых военнослужащих армий неядерных государств обучают применять атомные боеприпасы.

Это, по его словам, прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, требующего не передавать такие боеприпасы под контроль другим странам ни прямо, ни косвенно.

Кроме того, перенос американского арсенала из Германии в Польшу грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО.

Тем не менее подобные разговоры ведутся уже не первый год. Так, в 2015-м замминистра обороны Польши Томаш Шатковский сообщил, что польские военные намерены обратиться к НАТО с просьбой о размещении американского ядерного оружия в их стране в рамках специальной программы. Речь тогда шла как раз о Nuclear sharing.

"Для России это серьезная угроза, поскольку подлетное время из Польши значительно меньше, чем из Германии, — объясняет РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — Такой шаг можно рассматривать как один из этапов подготовки американцев к войне, причем имеется в виду упреждающий ядерный удар. В первую очередь они могут переместить в Польшу бомбы B61, а также их носители. Но, скорее всего, США поставят поближе к границам России ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Москве в этом случае потребуется усиливать противовоздушную оборону, а также разворачивать дополнительную группировку войск у границ".

© AFP 2020 Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017 © AFP 2020 Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017

Желание угодить

Авиабомба B61 — это основной боеприпас стратегических ядерных сил США, стоит на вооружении с 1960-х. С тех пор разработали множество модификаций, отличающихся в основном мощностью боевой части. Самая совершенная на сегодня версия B61-12 оснащена специальной системой наведения — из неуправляемого боеприпаса бомба превратилась в высокоточный корректируемый.

Несмотря на сниженную до 50 килотонн мощность, у этой модификации более высокая пробивная способность, позволяющая уничтожать подземные и укрепленные объекты. До версии B61-12 Штаты планируют обновить все авиабомбы европейского ядерного арсенала.

По мнению военного эксперта аналитического центра "Валдай" Артема Куреева, в разговорах о любом усилении военного контингента НАТО в Польше заинтересован прежде всего польский политический истеблишмент.

"Запугивание населения рассказами о "российской экспансии на Запад" — это часть государственной идеологии, — объясняет он. — Более того, периодически польские политики вспоминают о "Сувалкском коридоре" из Беларуси в Калининградскую область, который отделит Прибалтику от остальных стран НАТО. В 2017 году в ходе учений "Железный волк" военные альянса даже тренировались в отражении гипотетической российской агрессии на указанном направлении".

Эксперт напомнил, что еще в начале прошлого года, когда в США обсуждали приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, одним из первых это поддержал глава польского МИД.

"Сейчас Варшава, по сути, предлагает передислоцировать атомные боеприпасы из Германии, где правящая коалиция в очередной раз выступила за разоружение, — добавил Куреев. — Это не только желание поиграть мускулами перед Россией, но и попытка усилить свою значимость в ЕС и НАТО, добиться большей благожелательности Вашингтона".

© AP Photo / Roberto Pfeil Акция против размещения ядерного оружия на авиабазе Бюхель в Германии. 2008 год © AP Photo / Roberto Pfeil Акция против размещения ядерного оружия на авиабазе Бюхель в Германии. 2008 год

Пороховая бочка

В нескольких европейских странах хранится порядка двухсот бомб B-61. Самый крупный арсенал — на американской авиабазе в Авиано (Италия), где находится 35 боеприпасов в 12 хранилищах. Самолеты-носители базируются здесь же — 31-е авиакрыло на истребителях F-16. Еще четыре десятка B-61 — на авиабазе Геди-Торре, на севере Италии. Американских самолетов тут нет, зато есть итальянские истребители-бомбардировщики "Торнадо".

На авиабазе Инджирлик в Турции — около пятидесяти B-61. Там 25 подземных хранилищ, в которых поместится до ста ядерных боеприпасов. Взлетно-посадочная полоса способна принимать не только фронтовую авиацию, но и стратегические бомбардировщики. С этого аэродрома американские и турецкие ВВС совершают боевые вылеты на Ближний Восток.

Примечательно, что начальника базы, генерала Бекыра Эрджан Вана обвинили в причастности к неудавшемуся госпереворту в 2016-м. После путча его и еще нескольких военнослужащих арестовали, а один из ключевых военных объектов НАТО турецкие власти заблокировали и обесточили. Этот инцидент омрачил отношения между США и Турцией — американцы даже хотели перебазировать ядерное оружие с Инджирлика на румынскую базу Девеселу.

На немецкой авиабазе Бюхель порядка 20 ядерных боеголовок. Еще один европейский атомный склад — авиабаза Кляйн-Брогель в Бельгии недалеко от Брюсселя. Кроме того, два десятка B61 есть в Нидерландах в Волкеле.

"Размещение ядерного оружия в Польше позволит поразить объекты в России на несколько минут быстрее, — отмечает Куреев. — Но поставит под удар польские авиабазы, многие из которых находятся неподалеку от крупных городов".

Тактическое ядерное оружие американцы завезли в Европу в середине прошлого века, распределив его на пути предполагаемого движения танковых войск Восточного блока в случае крупномасштабной войны. По расчетам западных военных, танковые армады СССР могли бы выйти к Ла-Маншу всего за несколько дней.

Остановить эту стальную лавину предполагалось точечными ядерными ударами. Американцы разместили ракеты "Томагавк" и "Першинг" с ядерными боеголовками по всей Западной Европе — в 1980-е их количество достигало 400 единиц. Кроме того, 150 крылатыми ракетами с ядерной боевой частью располагала Великобритания.