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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T23:17
https://ria.ru/20200524/1571926479.html
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/106351/96/1063519693_0:195:2947:1852_1036x0_80_0_0_5eca314de156439cd1738f2f58960340.jpg
РИА Новости

Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции

23:16 24.05.2020 (обновлено: 23:17 24.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF.
По их мнению, введенные федеральным правительством меры ограничивают личные свободы и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека.
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Адвокат истцов Микаэль Верстратен заявил, что власти Бельгии просто скопировали меры, принятые в Китае. "Это неприемлемо, было необходимо провести исследования, чтобы выяснить, соответствуют ли они правам человека", - сказал адвокат, которого цитирует телеканал.
В то же время глава Лиги прав человека в Бельгии Пьер-Арно Перрути отметил, что конвенция позволят временно ограничивать некоторые свободы. "Несомненно, принятые меры ограничивают личные свободы. Но сейчас они оправданы пандемией, а конвенция по правам человека позволяет в определенных случаях временно ограничивать некоторые свободы", - сказал Перутти, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, МВД Бельгии сообщило, что пока не ознакомилось с иском, но признает право граждан оспаривать ограничения свобод в суде.
В середине марта бельгийские власти ввели ряд ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса.
Жителям Бельгии было запрещено проводить праздники и иные встречи. При этом разрешалось выходить из дома только по необходимым делам, в том числе за продуктами и лекарствами. Также разрешались прогулки с членами семьи, живущими под одной крышей. В стране были закрыты школы, рестораны и кафе. Компаниям предписано перейти на удаленную работу. Внешние границы королевства были закрыты для поездок без уважительных причин.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Три недели назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. С 11 мая власти Бельгии разрешили открыться всем непродовольственным магазинам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. С 18 мая в Бельгии частично возобновилась учеба в школах, отрылись музеи, парикмахерские и салоны красоты. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Всего с середины марта в Бельгии скончались 9280 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Города мира. Брюссель
18 мая, 21:13Распространение нового коронавируса
В Бельгии возобновилась учеба в школах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД БельгииБельгияКитайВ мире
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