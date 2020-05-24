Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции

БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF

По их мнению, введенные федеральным правительством меры ограничивают личные свободы и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека.

Адвокат истцов Микаэль Верстратен заявил, что власти Бельгии просто скопировали меры, принятые в Китае . "Это неприемлемо, было необходимо провести исследования, чтобы выяснить, соответствуют ли они правам человека", - сказал адвокат, которого цитирует телеканал.

В то же время глава Лиги прав человека в Бельгии Пьер-Арно Перрути отметил, что конвенция позволят временно ограничивать некоторые свободы. "Несомненно, принятые меры ограничивают личные свободы. Но сейчас они оправданы пандемией, а конвенция по правам человека позволяет в определенных случаях временно ограничивать некоторые свободы", - сказал Перутти, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, МВД Бельгии сообщило, что пока не ознакомилось с иском, но признает право граждан оспаривать ограничения свобод в суде.

В середине марта бельгийские власти ввели ряд ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Жителям Бельгии было запрещено проводить праздники и иные встречи. При этом разрешалось выходить из дома только по необходимым делам, в том числе за продуктами и лекарствами. Также разрешались прогулки с членами семьи, живущими под одной крышей. В стране были закрыты школы, рестораны и кафе. Компаниям предписано перейти на удаленную работу. Внешние границы королевства были закрыты для поездок без уважительных причин.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Три недели назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. С 11 мая власти Бельгии разрешили открыться всем непродовольственным магазинам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. С 18 мая в Бельгии частично возобновилась учеба в школах, отрылись музеи, парикмахерские и салоны красоты. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Всего с середины марта в Бельгии скончались 9280 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.