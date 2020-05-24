В ЮАР с 1 июня отменят комендантский час

Согласно сообщению в Twitter администрации президента ЮАР, страна с 1 июня приступает к снижению уровня карантина из-за коронавируса в стране до третьего из пяти. Согласно приведенной справке, третий уровень предполагает восстановление деятельности большинства сфер экономики, за исключением работы тех отраслей, где есть высокий риск передачи заболевания. Кроме того, с 1 июня в стране снимутся ограничения на торговлю, включая продажу алкоголя по определенным дням. Передвижения по-прежнему разрешаются только при крайней необходимости, при этом власти отменяют комендантский час. В стране продолжит действовать запрет на массовые собрания.