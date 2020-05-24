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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:02
https://ria.ru/20200524/1571925747.html
В ЮАР с 1 июня отменят комендантский час
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803644_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_cbc8c7f4396e6ec44a6f833dc88557db.jpg
РИА Новости

В ЮАР с 1 июня отменят комендантский час

22:02 24.05.2020
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© REUTERS / Mike HutchingsПрохожие во время режима общенационального карантина в Кейптауне
Прохожие во время режима общенационального карантина в Кейптауне
© REUTERS / Mike Hutchings
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страна с 1 июня практически полностью восстановит деятельность большинства сфер экономики и отменит комендантский час.
Согласно сообщению в Twitter администрации президента ЮАР, страна с 1 июня приступает к снижению уровня карантина из-за коронавируса в стране до третьего из пяти. Согласно приведенной справке, третий уровень предполагает восстановление деятельности большинства сфер экономики, за исключением работы тех отраслей, где есть высокий риск передачи заболевания. Кроме того, с 1 июня в стране снимутся ограничения на торговлю, включая продажу алкоголя по определенным дням. Передвижения по-прежнему разрешаются только при крайней необходимости, при этом власти отменяют комендантский час. В стране продолжит действовать запрет на массовые собрания.
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По словам президента, с ослаблением ограничений около восьми миллионов жителей страны смогут вернуться на работу. При этом тем сотрудникам, которые могут работать удаленно, должны позволить оставаться дома.
Рамафоса отметил, что, если после ослабления мер в стране возникнут новые очаги коронавируса, то отдельные регионы вернутся к четвертому или наивысшему - пятому - уровню карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сирил РамафосаКоронавирусыВОЗЮАРВ мире
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