Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полиция Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung

"Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это", - написал президент в Twitter , прикрепив ссылку на статью газеты.

(2/2) Und er fügt hinzu: „Sollte dem Wirt daraus ein Schaden erwachsen, werde ich dafür gerade stehen.“https://t.co/956rKviEl0 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Полиция прибыла к популярному итальянскому ресторану "Sole" около 0.20, где застала за столом веранды гостей с напитками, через почти полтора часа после того, как заведение должно было закрыться. Во время опознания "гости" вели себя дружелюбно, пишет издание.

"Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23.00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто ещё – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде", - заявил директор ресторана Аки Нуредини изданию.

Рестораны в Австрии должны закрываться после 23.00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом, ресторан теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тысяч евро владельца ресторана. Президенту и его супруге произошедшее ничем не грозит, отмечает издание.