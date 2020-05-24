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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:50
https://ria.ru/20200524/1571925567.html
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
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РИА Новости

Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе

21:50 24.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
"Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это", - написал президент в Twitter, прикрепив ссылку на статью газеты.
Полиция прибыла к популярному итальянскому ресторану "Sole" около 0.20, где застала за столом веранды гостей с напитками, через почти полтора часа после того, как заведение должно было закрыться. Во время опознания "гости" вели себя дружелюбно, пишет издание.
"Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23.00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто ещё – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде", - заявил директор ресторана Аки Нуредини изданию.
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Рестораны в Австрии должны закрываться после 23.00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом, ресторан теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тысяч евро владельца ресторана. Президенту и его супруге произошедшее ничем не грозит, отмечает издание.
Кафе, рестораны и закусочные Австрии, закрывшиеся 16 марта, возобновили работу 15 мая на определенных условиях. Допустимые часы работы с 06.00 до 23.00. За одним столом могут сидеть максимум четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1 метра. Персонал кафе, который непосредственно контактирует с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.
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