Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Перестрелку в жилом комплексе на Каширском шоссе устроили несколько автовладельцев, которые не смогли разъехаться на парковке, рассказала Перестрелку в жилом комплексе на Каширском шоссе устроили несколько автовладельцев, которые не смогли разъехаться на парковке, рассказала "360" одна из очевидиц.

Девушка выгуливала собаку вместе со своим другом, когда на территории ЖК "Ясный" началась стрельба. По словам собеседницы телеканала, инцидент произошел всего в метре от нее.

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"В этот момент сдающая назад машина резко тормознула — в это время уже были выстрелы из машины напротив. Оттуда вышли парни с автоматами и открыли ответный огонь", — сказала она.

Девушка добавила, что после этого взяла собаку на руки и поспешила убежать подальше от выстрелов. Она отметила, что не стала снимать происходящее на камеру.

В свою очередь, жительница "Ясного" Евгения сообщила "360", что в результате инцидента пострадало много машин.

Во время конфликта она находилась в своем автомобиле. Женщина услышала звуки стрельбы и выглянула в окно, чтобы понять, в чем дело.

"Я видела, как человек убегал и в него с близкого расстояния стрелял другой человек", — цитирует ее телеканал.

По словам Евгении, у мужчин в руках были автоматы и пистолеты.

Она отметила, что звуки выстрелов были слышны даже при закрытых окнах автомобиля.

"Было много народу, человек десять", — говорит она.

Евгения подчеркнула, что ей повезло оказаться в салоне автомобиля во время происшествия. Она пояснила, что пули летели в разные стороны и могли повредить не только машины, но и людей.

Охранник жилого комплекса рассказал РБК , что во время стрельбы он был около детской площадки. Мужчина сразу сказал находившимся на улице жильцам, чтобы они зашли в подъезды.

Он заявил, что перестрелка продолжалась не очень долго и выстрелов было немного.

Ранее стало известно, что на территории "Ясного" произошла стрельба. На место происшествия выехали полицейские. Они задержали троих предполагаемых участников инцидента.