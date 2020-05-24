Во Франции за сутки 121 человека госпитализировали с коронавирусом

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Число госпитализированных с коронавирусом во Франции возросло за сутки с 17 178 до 17 185, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

В ведомстве отмечают, что "17 185 человек госпитализированы с COVID-19. Неделю назад этот показатель составлял 19 361 человек. За сутки зарегистрировано 121 новое поступление в больницу (против 152 неделю назад)".

Накануне сообщалось о 17 178 госпитализированных.

"В отделениях реанимации с тяжелой формой коронавируса находятся 1655 человек, неделю назад их было 2087", - сообщает DGS.

В общей сложности с начала эпидемии были госпитализированы 100 340 человек, из них 17 725 - в отделения реанимации. Домой выписаны 64 617 человек.

По информации на четверг, жертвами коронавируса во Франции стали 28 215 человек. Свежие данные об умерших от COVID-19 ожидаются в понедельник.