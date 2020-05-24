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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:14
https://ria.ru/20200524/1571925158.html
Во Франции за сутки 121 человека госпитализировали с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_ad01c6088e52404da54e2765d571967e.jpg
РИА Новости

Во Франции за сутки 121 человека госпитализировали с коронавирусом

21:14 24.05.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Франции возросло за сутки с 17 178 до 17 185, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
В ведомстве отмечают, что "17 185 человек госпитализированы с COVID-19. Неделю назад этот показатель составлял 19 361 человек. За сутки зарегистрировано 121 новое поступление в больницу (против 152 неделю назад)".
Накануне сообщалось о 17 178 госпитализированных.
"В отделениях реанимации с тяжелой формой коронавируса находятся 1655 человек, неделю назад их было 2087", - сообщает DGS.
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В общей сложности с начала эпидемии были госпитализированы 100 340 человек, из них 17 725 - в отделения реанимации. Домой выписаны 64 617 человек.
По информации на четверг, жертвами коронавируса во Франции стали 28 215 человек. Свежие данные об умерших от COVID-19 ожидаются в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗФранцияВ мире
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