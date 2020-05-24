Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его

По данным ведомства, инцидент произошел после того, как мужчина повздорил с группой несовершеннолетних в Вышгороде. Один из подростков выхватил автомат из сумки оппонента и выстрелил в него. После этого стрелок с друзьями покинул место преступления. Сообщается, что вместе с убитым был еще один мужчина, которого нападавшие избили.