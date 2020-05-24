Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Под Киевом 16-летний подросток застрелил мужчину из его же автомата, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, инцидент произошел после того, как мужчина повздорил с группой несовершеннолетних в Вышгороде. Один из подростков выхватил автомат из сумки оппонента и выстрелил в него. После этого стрелок с друзьями покинул место преступления. Сообщается, что вместе с убитым был еще один мужчина, которого нападавшие избили.
Позднее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил в фейсбуке, что подросток застрелил 45-летнего бывшего боевика батальона "Айдар" Игоря Корниенко.
Полиция отыскала нападавших. Всего их было пятеро, из них четверо — несовершеннолетние.
Батальон "Айдар"
"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками.
Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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