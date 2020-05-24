СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Дагестане

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания", - говорится в релизе.