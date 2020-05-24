СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после ликвидации шести боевиков в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил журналистам старший помощник руководителя республиканского следственного управления Расул Темирбеков.
По данным следствия, в пятницу при проведении поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине села Темираул Хасавюртовского района сотрудниками правоохранительных органов была заблокирована группа вооруженных боевиков. На требования сотрудников сложить оружие и сдаться они открыли огонь из оружия, ответной стрельбой боевики были нейтрализованы. В ходе боестолкновения получил ранение сотрудник Росгвардии.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания", - говорится в релизе.
По версии следствия, убитые боевики являлись участниками бандгруппы "Эндирейская", структурно входящей в подразделение международной террористической организации.