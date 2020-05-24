Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 118, до 36 793 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2409, до 259 559, сообщил в воскресенье на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 282 человека, новых случаев заболевания – 2959.
Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.