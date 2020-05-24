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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:53
https://ria.ru/20200524/1571923985.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118

19:53 24.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 118, до 36 793 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2409, до 259 559, сообщил в воскресенье на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 282 человека, новых случаев заболевания – 2959.
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Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВОЗВеликобританияВ мире
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