Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка

Ранее СМИ сообщали о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы.

"На службу 02 поступило сообщение о хлопках и конфликте между гражданами в районе дома 65 по Каширскому шоссе. Сейчас на месте находятся полицейские", — сказали в ведомстве.