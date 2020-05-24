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2020-05-24T21:46
https://ria.ru/20200524/1571923647.html
Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка
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РИА Новости

Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка

19:34 24.05.2020 (обновлено: 21:46 24.05.2020)
96510
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полицейские работают на месте конфликта на Каширском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее СМИ сообщали о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы.
"На службу 02 поступило сообщение о хлопках и конфликте между гражданами в районе дома 65 по Каширскому шоссе. Сейчас на месте находятся полицейские", — сказали в ведомстве.
Полиция осматривает территорию, где произошел конфликт, а также устанавливает возможные противоправные действия.
Сотрудник полиции
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Перестрелка на юге МосквыРоссияМоскваПроисшествия
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Лилиана Жеманная
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24 мая, 19:43
Кот на дереве
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