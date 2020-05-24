Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полицейские работают на месте конфликта на Каширском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее СМИ сообщали о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы.
"На службу 02 поступило сообщение о хлопках и конфликте между гражданами в районе дома 65 по Каширскому шоссе. Сейчас на месте находятся полицейские", — сказали в ведомстве.
Полиция осматривает территорию, где произошел конфликт, а также устанавливает возможные противоправные действия.