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Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в перестрелке
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РИА Новости

Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в перестрелке

19:09 24.05.2020
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Пограничные войска Таджикистана возложили на киргизских коллег вину за очередную перестрелку.
В воскресенье пограничники Киргизии сообщили о перестрелке с таджикскими коллегами. По их утверждению, конфликт начался с того, что жители таджикского поселка Ворух пасли скот на киргизской территории. В Киргизии отметили, что их пограничники пресекли эти действия, а с таджикской стороны начали стрелять. Сообщалось, что пострадавших среди киргизских силовиков нет, представители пограничных ведомств двух стран ведут переговоры.
"Провокационные действия киргизских пограничников мы расцениваем как попытку искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы", - заявил таджикские пограничники, отметив, что это "может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Таджикистана в этой уязвимой зоне".
По утверждению таджикских силовиков, утром 24 мая киргизские пастухи из поселка Ворух проникли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с жителями села Пули Офтобруя.
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"Жители селения Пули Офтобруя воспротивились незаконным действиям граждан Киргизии и потребовали покинуть селение. Но киргизская сторона вместо соблюдения двусторонних соглашений, которые определяют линию границы на спорных территориях, направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения Пули Офтобруя", - заявляют в Таджикистане.
Отмечается, что в перестрелке один таджикский пограничник получил ранение в ногу.
"В настоящее время представители соответствующих органов двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации", - отмечает таджикское ведомство.
Предыдущий пограничный инцидент имел место 8 мая. Тогда в результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона заявила о двух пострадавших.
Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – не делимитированные участки, в которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.
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