Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек

"По состоянию на вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрирован 191 новый случай заболевания коронавирусом, достигнув 2929 человек, за сутки два человека скончались от этой болезни, всего умерших стало 46 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра, на 24 мая в стране 2772 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1301 человек излечились от этой болезни, 565 выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.