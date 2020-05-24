Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T18:17
https://ria.ru/20200524/1571922031.html
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_0b0118958121370f6593c4007b726798.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек

18:17 24.05.2020
1784
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом на вечер воскресенья в Таджикистане достигло 2929 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрирован 191 новый случай заболевания коронавирусом, достигнув 2929 человек, за сутки два человека скончались от этой болезни, всего умерших стало 46 человек", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, на 24 мая в стране 2772 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 1301 человек излечились от этой болезни, 565 выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
202000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 2551
Пограничники на киргизско-таджикской границе
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в перестрелке
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Вид на Ташкент
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 3164
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции за сутки выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
Омар аль-Башир
У экс-президента Судана конфисковали около четырех миллиардов долларов
Машины скорой помощи в Греции
В Греции за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
Улицы Белграда во время комендантского часа
В Сербии второй раз за месяц не зафиксировали умерших от COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции за сутки 121 человека госпитализировали с коронавирусом
Открытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020
Храм Гроба Господня в Иерусалиме не открыли для посещений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния