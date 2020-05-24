Под Петербургом загорелось предприятие по изготовлению топливных брикетов

"В деревне Гостилицы горит отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 25 человек и семь единиц техники.