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2020-05-24T18:17
https://ria.ru/20200524/1571921996.html
Под Петербургом загорелось предприятие по изготовлению топливных брикетов
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РИА Новости

Под Петербургом загорелось предприятие по изготовлению топливных брикетов

18:14 24.05.2020 (обновлено: 18:17 24.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предприятие по производству топливных брикетов загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В деревне Гостилицы горит отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
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По его словам, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 25 человек и семь единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
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