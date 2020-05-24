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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T18:04
https://ria.ru/20200524/1571921783.html
В Испании еще 70 человек заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

В Испании еще 70 человек заразились коронавирусом

18:04 24.05.2020
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за минувшие сутки в Испании увеличилось на 70 человек, восьмой день подряд в стране регистрируется менее 100 смертей, следует из данных минздрава.
Общее число жертв достигло 28 752. За последние 24 часа при помощи ПЦР-тестов выявлено 246 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 235 772, уточняется в данных.
Днем ранее число жертв составило 48 за сутки, был выявлен 361 случай заражения.
С начала эпидемии в Испании было сделано более 5,5 миллиона тестов на COVID-19 - в том числе 2,2 миллиона ПЦР-тестов (47,2 теста на каждые тысячу жителей) и 1,3 миллиона экспресс-тестов на антитела (28,3 теста на тысячу жителей).
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Испания занимает четвертое место в мире по числу жертв (после США, Великобритании, Италии) и пятое место по числу выявленных случаев заражения (после США, Бразилии, России, Великобритании).
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который был введен в связи с эпидемией COVID-19, состоящий из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.
Как заявлял премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыИспанияОбщество
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