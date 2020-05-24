В Испании еще 70 человек заразились коронавирусом

Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания

МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за минувшие сутки в Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за минувшие сутки в Испании увеличилось на 70 человек, восьмой день подряд в стране регистрируется менее 100 смертей, следует из данных минздрава.

Общее число жертв достигло 28 752. За последние 24 часа при помощи ПЦР-тестов выявлено 246 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 235 772, уточняется в данных.

Днем ранее число жертв составило 48 за сутки, был выявлен 361 случай заражения.

С начала эпидемии в Испании было сделано более 5,5 миллиона тестов на COVID-19 - в том числе 2,2 миллиона ПЦР-тестов (47,2 теста на каждые тысячу жителей) и 1,3 миллиона экспресс-тестов на антитела (28,3 теста на тысячу жителей).

Великобритании, Испания занимает четвертое место в мире по числу жертв (после США Италии ) и пятое место по числу выявленных случаев заражения (после США, Бразилии , России, Великобритании).

Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который был введен в связи с эпидемией COVID-19, состоящий из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.

Как заявлял премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.