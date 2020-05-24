Жители Осаки провели первые выходные без ЧС в парках и магазинах

ОСАКА, 24 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Второй по величине мегаполис Второй по величине мегаполис Японии город Осака ожил после полутора месяцев режима чрезвычайной ситуации на фоне эпидемии коронавирусной инфекции: в полночь субботы в префектуре были сняты почти все ограничения, и жители ринулись наверстывать упущенное.

Об отмене режима ЧС в префектурах Осака , Хёго и Киото говорилось еще с начала недели, однако официально об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 21 мая. В тот же день администрация Осаки выступила с разъяснениями, каким объектам и когда можно будет возобновить свою работу, когда начнется учеба и что рекомендуется не делать даже после снятия ограничений.

Корреспондент РИА Новости посмотрела, чем именно занялись японцы в первые так называемые "свободные" от лимитов выходные.

На экскурсию или на пикник

Погода на выходные в Осаке располагала: природа будто бы вняла стремлению людей наконец-то выйти свободно на улицу, и после почти что недели сизых и пасмурных дней на небе показалось яркое солнце. Уже ближе к 11 утра температура воздуха в центре города поднялась до 28 градусов, и многие японцы отправились в ближайшие крупные парки расставлять навесы и палатки для семейных пикников.

Детские площадки наконец-то заполнились криками и смехом маленьких жителей, а в тени деревьев одного из центральных городских парков Уцубукоэн в буквальном смысле "яблоку негде было упасть".

© РИА Новости / Екатерина Плясункова Магазин электроники Yodobashi Camera у центральной железнодорожной станции Осака © РИА Новости / Екатерина Плясункова Магазин электроники Yodobashi Camera у центральной железнодорожной станции Осака

"Сегодня вышли первый раз с апреля с семьей. Я не отпускала детей на улицу, хотя они очень просили. Очень переживала", - рассказала РИА Новости мама троих мальчиков Масако Иноуэ, раскладывая на цветастой подстилке для пикника коробочки с обедами "обэнто".

Она, как и подавляющее большинство находящихся в парке, носит защитную маску. Даже после отмены режима ЧС местные власти просят людей продолжать соблюдать меры предосторожности для недопущения повторного роста числа заражений коронавирусом.

© РИА Новости / Екатерина Плясункова Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки © РИА Новости / Екатерина Плясункова Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки

Защитные меры были введены и на открывшихся для посещения культурных объектах. В частности, перед кассами в одну из главных достопримечательностей города – Замок Осаки – были установлены посты для измерения температуры тела гостей. Там же посетителям предлагается воспользоваться дезинфицирующими спреями для рук и заполнить информационные карточки, чтобы с ними могли связаться на случай выявления коронавируса у кого-то из гостей.

"Сегодня с утра приходит много людей. Но проходят не все сразу, мы разбиваем, чтобы внутри не создавалось толпы", - пояснили сотрудники музея. Кстати, для них кроме маски обязательно также ношение перчаток и защитных прозрачных щитков для лица.

© РИА Новости / Екатерина Плясункова Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки © РИА Новости / Екатерина Плясункова Пост измерения температуры перед кассами в Замок Осаки

Наконец-то шопинг

Другим долгожданным развлечением для осакцев стал, конечно же, шоппинг. Фактически торговые центры и маленькие магазинчики смогли открыться уже в пятницу, но настоящий наплыв посетителей пришелся именно на выходные.

Длинные подземные и наземные торговые галереи, торговые центры и отдельные маленькие магазинчики, рестораны и кафе, закрытые для посетителей с начала апреля, заполнились людьми. Практически везде на входе выставлены бутылочки с дезинфицирующими спреями или гелями для рук, а во многих местах при входе даже нанесена специальная разметка, чтобы люди соблюдали "социальную дистанцию", ожидая свой очереди.

В крупных торговых центрах и магазинах электроники перед входами в помещения сотрудники в перчатках, масках и защитных щитках просят всех входящих обработать руки дезинфицирующими спреями и не снимать маску. Некоторые из них держат специальные информационные плакаты, на которых графически показаны необходимые меры предосторожности.

"Раньше мы собирались каждые выходные и ходили по магазинам. Наконец-то это опять возможно", - поделились впечатлениями с РИА Новости две девушки, выходившие с объемными сумками одного из популярных магазинов одежды.

Без запретов и лимитов

Ближе к вечеру, когда многие семьи уже были дома, центр города заполнился шумными компаниям друзей и сослуживцев, влюбленными парочками и группами мотоциклистов, которые наконец-то получили возможность собраться вместе, чтобы посмотреть интересное кино, поболтать или просто пропустить стаканчик-другой любимого горячительного напитка.

Двери для посетителей открыли всевозможные рестораны, бары и небольшие питейные заведения "татиномия", где нет сидячих мест и в большинстве случаев нет даже входной двери. С 23 мая с них сняли последние ограничения, согласно которым владельцам было необходимо прекратить продажу алкоголя в семь вечера, а работу завершить на час позже. Теперь каждое заведение вновь может само определять график работы.

Единственное сохранившееся пока ограничение, которое, впрочем, соблюдается далеко не везде, относится к работе залов с игровыми автоматами, клубам, караоке-барам и лайв-хаусам. Власти префектуры по-прежнему настоятельно рекомендуют владельцам этих заведений не возобновлять работу, так как именно они раньше стали источником кластерного заражения людей.

Зеленый свет

Вместе с открытием подавляющего большинства объектов власти Осаки постарались сделать так, чтобы ни жители, ни гости префектуры и города не забывали о необходимых мерах предосторожности из-за сохраняющейся еще пока угрозы повторного всплеска числа заражений.

Везде, где это возможно, мелькают плакаты с так называемыми правилами "трех С" (от английских слов "closed" и "crowded"), согласно которым людей просят избегать закрытых помещений, многолюдных мест и тесных контактов. Данные призывы размещены на электронных табло станций метро, на дверях магазинов и даже на заборах вокруг строек. Об крутят объявления в вагонах метро и торговых центрах.

А чтобы жители могли буквально "видеть" результаты своих усилий, власти Осаки внедрили систему подсветки главных достопримечательностей города. Теперь, в зависимости от обстановки с коронавирусом, в частности, знаменитые башня Цутэнкаку и "Башня Солнца" окрашиваются в различные цвета: красный – если число заражений высокое и людям необходимо оставаться дома, желтый – когда опасность велика, и зеленый – когда коэффициент заражений ниже 0.5 на каждые 100 тысяч человек, а, значит, люди эффективно соблюдают вынесенные им рекомендации.

Свет над Осакой остается зеленым вот уже неделю. И пока жители и гости префектуры и города будут соблюдать меры предосторожности, местные власти надеются, что он никогда не станет вновь красным.