Глава СК взял под контроль дело об избиении до смерти многодетной матери

Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту Петербурга в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице. Мужчину заключили под стражу на два месяца.