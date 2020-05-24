Глава СК взял под контроль дело об избиении до смерти многодетной матери

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в отношении мужчины, обвиняемого в избиении до смерти матери пятерых детей в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту Петербурга в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице. Мужчину заключили под стражу на два месяца.
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Как сообщила в Twitter детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, многодетная семья получила от государства квартиру и находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района. Сейчас, по словам Митяниной, решается вопрос о передаче опеки над детьми дедушке.
По факту произошедшему в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) May 22, 2020
Данная семья получила от государства квартиру в рамках поддержки многодетных семей, находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района.#чп #дети pic.twitter.com/D89jNJlapl
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жительницы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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