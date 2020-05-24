В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погиб участник хип-хоп-группы Bad Balance Роман Купер Алексеев, сообщает группа.
"Купера больше нет. <...> Двадцать третьего мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. Двадцать пятого мая состоится судмедэкспертиза", — сообщается на сайте группы.
Купер (Роман Алексеев) — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист.
"За плечами Купера сольный альбом "ЙЯ", создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите "Питер — я твой", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга 23 мая погибли два человека. Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в 55-метровой квартире на восьмом этаже дома № 16, корпус 1, на Северном проспекте.
Bad Balance — советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым (ШЕFF) и Глебом Матвеевым (LA). Сокращенный вариант названия группы Bad Balance — Bad B. Группа получила всероссийскую популярность в середине 1990-х.