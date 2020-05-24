В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

Кадр из видео группы Bad Balance "Питер - Я твой!"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. При пожаре в квартире в При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погиб участник хип-хоп-группы Bad Balance Роман Купер Алексеев, сообщает группа.

"Купера больше нет. <...> Двадцать третьего мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. Двадцать пятого мая состоится судмедэкспертиза", — сообщается на сайте группы.

Купер (Роман Алексеев) — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист.

"За плечами Купера сольный альбом "ЙЯ", создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите "Питер — я твой", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга 23 мая погибли два человека. Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в 55-метровой квартире на восьмом этаже дома № 16, корпус 1, на Северном проспекте.