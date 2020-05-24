У экс-президента Судана конфисковали около четырех миллиардов долларов

ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Суданские власти смогли конфисковать активы бывшего президента страны Омара аль-Башира, его родственников и помощников на сумму в четыре миллиарда долларов, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на комиссию по борьбе с коррупцией Судана.
"Стоимость активов и долей в различных компаниях, которыми владеет сам бывший президент Судана, члены его семьи и соратники, по нашим предварительным оценкам, варьируется от 3,5 до 4 миллиардов долларов", - сказал представитель сформированной в прошлом году комиссии Салах Манаа.
Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
11 февраля, 17:42МУС пока не подтверждает, что аль-Башира выдадут властям Судана