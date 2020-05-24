У экс-президента Судана конфисковали около четырех миллиардов долларов

"Стоимость активов и долей в различных компаниях, которыми владеет сам бывший президент Судана, члены его семьи и соратники, по нашим предварительным оценкам, варьируется от 3,5 до 4 миллиардов долларов", - сказал представитель сформированной в прошлом году комиссии Салах Манаа.

Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.