Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T20:58
https://ria.ru/20200524/1571919166.html
Савченко напомнила о хищениях в "оборонке" Украины
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/90/1555149044_0:183:2805:1761_1036x0_80_0_0_18756ec6447d858bd692c0a36069db7d.jpg
РИА Новости

Савченко напомнила о хищениях в "оборонке" Украины

16:45 24.05.2020 (обновлено: 20:58 24.05.2020)
5679
© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
"Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", - сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Вчера, 16:13
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают шесть человек, в том числе бывшего замглавы минобороны, в хищениях в оборонной сфере. По данным ведомства, замглавы минобороны, который действовал в сговоре с директором одного из департаментов ведомства, в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по завышенным ценам у компаний, связанных с Гладковским. Действия чиновников, по версии следствия, нанесли государству ущерб в размере 17,44 миллиона гривен (около 647 тысяч долларов). НАБУ не назвало фамилию заместителя министра обороны, но, по данным украинских СМИ, речь идет об Игоре Павловском.
Национальное антикоррупционное бюро Украины
7 октября 2019, 19:52
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в крупном хищении, сообщили СМИ
26830014
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеУкроборонпромНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского идут к дому В. Зеленского в Киеве
Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома
Появилось видео со стрельбой на юге Москвы
Перестрелка в Москве попала на видео
Майдан Независимости в Киеве
В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Сотрудник полиции
Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов
Сотрудники украинской полиции во время марша националистов в День добровольца в Киеве
Нарушений на акции против политики Зеленского в Киеве не зафиксировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния