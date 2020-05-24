Савченко напомнила о хищениях в "оборонке" Украины

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
"Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", - сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают шесть человек, в том числе бывшего замглавы минобороны, в хищениях в оборонной сфере. По данным ведомства, замглавы минобороны, который действовал в сговоре с директором одного из департаментов ведомства, в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по завышенным ценам у компаний, связанных с Гладковским. Действия чиновников, по версии следствия, нанесли государству ущерб в размере 17,44 миллиона гривен (около 647 тысяч долларов). НАБУ не назвало фамилию заместителя министра обороны, но, по данным украинских СМИ, речь идет об Игоре Павловском.
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