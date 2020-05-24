Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве, трансляцию вело Hromadske.
Митинг начался днем в воскресенье на майдане Незалежности (площади Независимости). Полиция усилила меры безопасности в центре города.
Люди спели гимн Украины и повесили на заборе плакат с надписью "Год Зеленского — год реванша". Кроме того, участники акции выкрикивали политические лозунги, часть из них принесли с собой флаги украинской националистической партии "Национальный корпус", некоторые — флаги Украины и ряда нацорганизаций. В целом шествие прошло мирно.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, в минувшую среду глава государства заявил, что за один срок не успеет выполнить все свои обещания, поэтому подумывает о втором — хотя во время избирательной кампании утверждал, что идет лишь на один срок. По словам Зеленского, он доволен не всем, что сделал за год работы на посту украинского лидера.
22 мая, 04:34В Раде высмеяли политику Зеленского