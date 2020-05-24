Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T19:01
https://ria.ru/20200524/1571918995.html
Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571922152_0:374:2976:2048_1036x0_80_0_0_476664020e67e4f060f1f24a28146dfb.jpg
РИА Новости

Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома

16:41 24.05.2020 (обновлено: 19:01 24.05.2020)
8049
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против президента Украины Владимира Зеленского идут к дому В. Зеленского в Киеве
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского идут к дому В. Зеленского в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Участники акции против политики президента Украины Владимира Зеленского пришли под окна его дома в Киеве, трансляцию вело Hromadske.
Митинг начался днем в воскресенье на майдане Незалежности (площади Независимости). Полиция усилила меры безопасности в центре города.
Люди спели гимн Украины и повесили на заборе плакат с надписью "Год Зеленского — год реванша". Кроме того, участники акции выкрикивали политические лозунги, часть из них принесли с собой флаги украинской националистической партии "Национальный корпус", некоторые — флаги Украины и ряда нацорганизаций. В целом шествие прошло мирно.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, в минувшую среду глава государства заявил, что за один срок не успеет выполнить все свои обещания, поэтому подумывает о втором — хотя во время избирательной кампании утверждал, что идет лишь на один срок. По словам Зеленского, он доволен не всем, что сделал за год работы на посту украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский
22 мая, 04:34
В Раде высмеяли политику Зеленского
4116075549
Обсудить 10
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Круговорот цэ Европы в природе!
24 мая, 17:44
Владимир Середин
7180020
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Зуевская ТЭС на востоке Украины
Украина планирует "атомный рывок"
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
Появилось видео со стрельбой на юге Москвы
Перестрелка в Москве попала на видео
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
В Раде заявили, что причиной гибели депутата стало убийство
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Майдан Независимости в Киеве
В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния