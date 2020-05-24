Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, в минувшую среду глава государства заявил, что за один срок не успеет выполнить все свои обещания, поэтому подумывает о втором — хотя во время избирательной кампании утверждал, что идет лишь на один срок. По словам Зеленского, он доволен не всем, что сделал за год работы на посту украинского лидера.