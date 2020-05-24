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2020-05-24T16:09
https://ria.ru/20200524/1571917988.html
В Архангельской области пожарные спасли семью из затопленного автомобиля
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РИА Новости

В Архангельской области пожарные спасли семью из затопленного автомобиля

16:09 24.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Спасателям в Котласском районе Архангельской области пришлось вызволять с перемытой рекой дороги затопленный автомобиль с семьей, глава которой решил показать детям, насколько сильно разлилась река, сообщается на сайте регионального МЧС.
В субботу вечером котласским пожарным поступило сообщение о том, что на втором километре затопленной дороги Ватса - Дурницыно – Козьмино между городами Коряжма и Котлас терпит бедствие семья с детьми. В течение 15 минут пожарные прибыли на место. "В ледяной воде по самые стекла затопило автомобиль, на котором глава семьи решил проехать по дороге: из его объяснений – показать детям, как в этом году сильно разлилась река Ватса", - говорится в сообщении.
Как пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения Второго пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС Сергей Малых, асфальтовая дорога, переходящая в грунтовку, которая ведет к переправе на Сольвычегодск, и довольно значительный участок ее перемыт разлившейся рекой.
"При этом все запрещающие знаки были установлены, дорога была закрыта для движения. Ну автовладелец, по всей видимости, решил, что Ford Escape все-таки машина высокая, объехал бетонные блоки заграждения по обочине и поехал по затопленной дороге. Там лишь кусты ивняка показывали ограничения, а так ничего не видно, везде вода", - пояснил Малых.
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Он отметил, что в этом районе очень сильное течение поперек движения. Так мужчина проехал около 300 метров и, когда понял, что дальше ехать слишком опасно, решил возвращаться. Когда он разворачивался, корпус машины подняло водой и утащило течением с дороги в кусты, которые задержали машину. Она стала заполняться водой по самую рамку стекол. Автомобиль застрял в кустах ивняка, и это его спасло, считают в МЧС.
Подъехав к месту первыми, пожарные из поселка Вычегодский надели костюмы химзащиты Л-1 (они непромокаемые – могут быть использованы в качестве забродных костюмов) и сумели приблизиться к терпящей бедствие семье примерно на 10 метров. Исполняющий обязанности начальника караула Станислав Гусев добрался до автомобиля со спасательной веревкой, которая была привязана к кабине автоцистерны.
"Крепко привязал веревку к кабине Ford и через окно, не открывая дверь, первым вытащил семилетнего мальчика и посадил на крышу автомобиля. Распределившись цепочкой, стоя в воде по грудь, огнеборцы переправили его на руках в кабину пожарного автомобиля. Следом также переправили второго сына – 13–летнего сына, их маму и помогли добраться до спасительной пожарной машины отцу", - рассказали в ведомстве. Всех членов семьи осмотрели медики и доставили домой. Машину из реки вытащить не удалось.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КотласКоряжмаКотласский районОбщество
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