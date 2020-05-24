Покрас Лампас сообщил о пропаже своих уличных работ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Художник Покрас Лампас сообщил о пропаже пяти из шести своих произведений, выставленных на улицах в Петербурге.
"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше чем за час забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", — написал он в своем Instagram.
Художник выразил надежду на то, что пропавшие работы не появятся затем на сайтах перепродажи.
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