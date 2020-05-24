В Пензенской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Четыре ребенка есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Пензенской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 1709, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 24 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1709. Новых выявленных - 97. Пациенты - дети: 16 лет; один год; 10 лет; 14 лет. Возраст остальных - от 21 до 89 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 49 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, три - в ЗАТО город Заречный, 14 - в Пензенском, пять - в Бессоновском, по четыре - в Кузнецком и Нижнеломовском, по три - в Шемышейском и Городищенском, два - в Сердобском, по одному - еще в 10 районах области.
Всего в области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1239.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.