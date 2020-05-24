Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан

ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Выезд жителей Калмыкии в сторону Дагестана временно ограничен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает администрация Выезд жителей Калмыкии в сторону Дагестана временно ограничен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает администрация Черноземельского района Калмыкии.

По данным оперштаба региона, на 24 мая в Калмыкии зарегистрировано 903 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 за последние сутки. Выздоровели 366 человек, 11 скончались. Режим самоизоляции в регионе продлен до 7 июня.

"Жители Калмыкии не смогут пересечь границу республики в сторону Дагестана", - говорится в официальном аккаунте администрации Черноземельского района в Instagram.

По информации ведомства, на границе между двумя регионам установлен контрольный пункт, проехать через него можно будет при предъявлении документов. Сообщается, что выезжать в соседний Дагестан смогут только те жители Калмыкии, которые там работают.

По данным администрации, такая мера, принятая на заседании оперативного штаба района, будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Отмечается, что на 23 мая в Черноземельском районе Калмыкии зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, среди больных – 17 детей, младшему из них три месяца.