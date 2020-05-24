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2020-05-24T14:28
https://ria.ru/20200524/1571915228.html
В Санкт-Петербурге третий раз продезинфицировали железнодорожные вокзалы
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге третий раз продезинфицировали железнодорожные вокзалы

14:28 24.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Витебского вокзала в Санкт-Петербурге
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Витебского вокзала в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС в третий раз провели санитарную обработку на всех железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Сотрудники Невского спасательного центра провели специальную обработку Финляндского вокзала. Таким образом завершилась третья "волна" дезинфекций железнодорожных вокзалов Северной столицы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специальным раствором были обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории транспортных узлов.
"Особое внимание уделялось зонам массового скопления людей. Специалистами выполнены работы по санитарной обработки основных зданий вокзалов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования", - резюмировал представитель министерства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-Петербург
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