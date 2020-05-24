В Санкт-Петербурге третий раз продезинфицировали железнодорожные вокзалы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС в третий раз провели санитарную обработку на всех железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Сотрудники Невского спасательного центра провели специальную обработку Финляндского вокзала. Таким образом завершилась третья "волна" дезинфекций железнодорожных вокзалов Северной столицы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специальным раствором были обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории транспортных узлов.
"Особое внимание уделялось зонам массового скопления людей. Специалистами выполнены работы по санитарной обработки основных зданий вокзалов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования", - резюмировал представитель министерства.
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