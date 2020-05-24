Более 70 процентов умерших от COVID-19 на Украине были старше 60 лет

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Более 70% всех смертей от коронавирусной инфекции на Украине - это люди старше 60 лет, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается наших граждан старше 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов в ходе ежедневного брифинга. Трансляция велась на странице Минздрава в Facebook.
Министр подчеркнул, что этим людям необходимо находиться на самоизоляции.
По последним данным Минздрава Украины, коронавирусом в стране заболели 20 986 человек, выздоровели 7108, умерли - 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.