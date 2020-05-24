Более 70 процентов умерших от COVID-19 на Украине были старше 60 лет

"Что касается наших граждан старше 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов в ходе ежедневного брифинга. Трансляция велась на странице Минздрава в Facebook.