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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T14:25
https://ria.ru/20200524/1571915119.html
Более 70 процентов умерших от COVID-19 на Украине были старше 60 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

Более 70 процентов умерших от COVID-19 на Украине были старше 60 лет

14:25 24.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Более 70% всех смертей от коронавирусной инфекции на Украине - это люди старше 60 лет, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается наших граждан старше 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет", - сказал Степанов в ходе ежедневного брифинга. Трансляция велась на странице Минздрава в Facebook.
Министр подчеркнул, что этим людям необходимо находиться на самоизоляции.
По последним данным Минздрава Украины, коронавирусом в стране заболели 20 986 человек, выздоровели 7108, умерли - 617.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗУкраинаВ мире
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