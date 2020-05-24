В Ленинградской области жители дома сдвинули машину для проезда пожарных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Жильцы дома в городе Мурино Ленинградской области вручную передвинули автомобиль во дворе, мешавший проезду техники МЧС на место пожара, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.
"Вечером 23 мая горела обстановка квартиры на общей площади 23 квадратных метра на улице Новая в городе Мурино в Ленинградской области. Жители дома вручную передвинули мешавший проезду техники МЧС на место возгорания автомобиль во дворе. Были эвакуированы по маршевой лестнице 32 человека, пожар потушен", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в доме, где произошел пожар, живет сотрудник МЧС, он предпринял срочные действия по тушению пожара до прибытия расчетов. Также он организовал жильцов для помощи пожарным.
По предварительным данным, пострадавших нет.