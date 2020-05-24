В Ленинградской области жители дома сдвинули машину для проезда пожарных

"Вечером 23 мая горела обстановка квартиры на общей площади 23 квадратных метра на улице Новая в городе Мурино в Ленинградской области. Жители дома вручную передвинули мешавший проезду техники МЧС на место возгорания автомобиль во дворе. Были эвакуированы по маршевой лестнице 32 человека, пожар потушен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме, где произошел пожар, живет сотрудник МЧС, он предпринял срочные действия по тушению пожара до прибытия расчетов. Также он организовал жильцов для помощи пожарным.