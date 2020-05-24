В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу

Между пограничниками Таджикистана и Киргизии, которые, по его словам, разбили палатки на спорной территории, произошла перестрелка.

Собеседник агентства добавил, есть раненые: один - с таджикской стороны и два с киргизской. Он отметил, что наблюдается скопление военных вдоль границы и в других населенных пунктах с двух сторон.