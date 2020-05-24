В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии пересекли границу

ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Представитель властей Исфаринского района Таджикистана заявил РИА Новости, что конфликт на таджикско-киргизской границе в воскресенье утром произошел из-за того, что киргизские пограничники вторглись на территорию, относящуюся к Таджикистану, с таджикской стороны есть один раненый.
Ранее пограничники Киргизии сообщили об очередной перестрелке с таджикскими коллегами. Они заявили, что пресекли попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава "Ворух", после чего и произошла перестрелка. Отмечалось, что пострадавших среди киргизских пограничников нет, представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту.
"Киргизские пограничники вторглись на территорию, относящуюся к Таджикистану, и стали препятствовать выпасу скота жителями кишлака Пули Офтобруя, что на территории таджикского анклава Ворух", - сказал РИА Новости представитель хукумата (администрации) Исфаринского района Согдийской области Таджикистана.
Между пограничниками Таджикистана и Киргизии, которые, по его словам, разбили палатки на спорной территории, произошла перестрелка.
Собеседник агентства добавил, есть раненые: один - с таджикской стороны и два с киргизской. Он отметил, что наблюдается скопление военных вдоль границы и в других населенных пунктах с двух сторон.
Комментарием погранвойск Таджикистана РИА Новости пока не располагает.