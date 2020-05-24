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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T13:38
https://ria.ru/20200524/1571913332.html
Глава Крыма поручил готовиться к продлению дистанционного обучения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1036x0_80_0_0_7f47a37499d52ba90b9e36c01e8963ed.jpg
РИА Новости

Глава Крыма поручил готовиться к продлению дистанционного обучения

13:23 24.05.2020 (обновлено: 13:38 24.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теоретически дистанционное обучение в учебных заведениях может быть продлено до конца года, поэтому крымская система образования должна быть готова к подобному сценарию.
Крымские учебные заведения были переведены на дистанционное обучение в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 153 человека.
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"Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы. Понятно, что все вернется к очной стадии обучения, проблем нет. Мы видим по заявлениям федеральных министров различных и органов власти, может быть до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен. Поэтому надо быть готовым в любом случае", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В связи с этим, по его словам, необходимо проработать вопрос оснащения всех крымских детей устройствами для дистанционного обучения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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