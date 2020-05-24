Глава Крыма поручил готовиться к продлению дистанционного обучения

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теоретически дистанционное обучение в учебных заведениях может быть продлено до конца года, поэтому крымская система образования должна быть готова к подобному сценарию.
Крымские учебные заведения были переведены на дистанционное обучение в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 153 человека.
"Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы. Понятно, что все вернется к очной стадии обучения, проблем нет. Мы видим по заявлениям федеральных министров различных и органов власти, может быть до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен. Поэтому надо быть готовым в любом случае", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В связи с этим, по его словам, необходимо проработать вопрос оснащения всех крымских детей устройствами для дистанционного обучения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.