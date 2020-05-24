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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T13:13
https://ria.ru/20200524/1571912973.html
В Петербурге рассказали о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571747210_0:0:3105:1748_1036x0_80_0_0_10aa7d947b37276100526d3d803920f6.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом

13:13 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врач. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Комитет по здравоохранению сообщил о еще 20 пациентах с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, среди них - девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет, они имели хронические заболевания.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще 20 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле – начале мая 2020 года", - говорится в сообщении комитета.
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Скончались девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. "Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.
Все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз.
"Число умерших резко выросло в связи с тем, что комиссия увеличила интенсивность своей работы. Комитетом по здравоохранению принят комплекс мер для ускорения поступления необходимой документации и информации в комиссию. 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза. Основной причиной смерти у двадцати умерших была признана новая коронавирусная инфекция", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 384 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 13 339 случаев заражения COVID-19. Умерло 133 человека. Выздоровело 3452 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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