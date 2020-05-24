В ДНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 13, до 385, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 372 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 385. На лечении 273 пациента. Выписаны 102 человека. Летальных случаев десять",- говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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