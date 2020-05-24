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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:42
https://ria.ru/20200524/1571911770.html
В ДНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_0d97a3439828cc55635082bc0ea64db4.jpg
РИА Новости

В ДНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

12:42 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник клиники
Сотрудник клиники
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник клиники. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло на 13, до 385, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 372 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
22 мая, 11:18Распространение нового коронавируса
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 385. На лечении 273 пациента. Выписаны 102 человека. Летальных случаев десять",- говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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