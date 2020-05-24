В ДНР выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее в ведомстве сообщали о 372 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 385. На лечении 273 пациента. Выписаны 102 человека. Летальных случаев десять",- говорится в сообщении пресс-службы.